Le trade de Lu Dort complique les plans des Lakers pour Kuminga

Les Hawks ne souhaiteraient plus récupérer Jarred Vanderbilt après le trade de Lu Dort, ce qui oblige les Lakers à chercher une nouvelle solution pour recruter Jonathan Kuminga.

Les Los Angeles Lakers pourraient devoir revoir leur copie dans le dossier Jonathan Kuminga. Selon Evan Sidery, le récent trade ayant envoyé Lu Dort aux Atlanta Hawks fait que ces derniers n'ont plus aucun intérêt à récupérer la contrepartie principale envisagée par les Lakers.

Atlanta ne voudrait plus récupérer Jarred Vanderbilt

Avant le transfert de Lu Dort, les Lakers et les Hawks auraient discuté d'un sign-and-trade dans lequel Jarred Vanderbilt aurait rejoint Atlanta en échange de Jonathan Kuminga.

Le scénario consistait à envoyer Jarred Vanderbilt et un premier tour de draft 2032 à Atlanta, en échange de l'ancien Warrior, via un sign-and-trade.

Mais selon Sidery, cette piste ne serait plus d'actualité.

L'arrivée de Lu Dort, récupéré dans un échange à trois équipes avec le Thunder et les Mavericks, aurait modifié les priorités d'Atlanta. Avec un ailier défensif supplémentaire dans son effectif, la franchise ne verrait plus l'intérêt de récupérer Vanderbilt, dont le profil est jugé similaire.

Les Lakers doivent trouver une autre solution

Les dirigeants des Lakers se retrouvent donc face à un nouveau casse-tête.

S'ils souhaitent toujours recruter Jonathan Kuminga, ils devront désormais convaincre une autre franchise d'accueillir le contrat de Jarred Vanderbilt afin de rendre l'opération financièrement viable.

Toujours selon Evan Sidery, Los Angeles pourrait être contraint d'ajouter une compensation en choix de Draft pour convaincre une équipe de jouer ce rôle de facilitateur.

Jonathan Kuminga demeure l'une des principales cibles des Lakers pour renforcer leur secteur extérieur autour de Luka Doncic et Austin Reaves, mais ce nouveau rebondissement pourrait ralentir les discussions dans un dossier déjà complexe.