Zaccharie Risacher envoyé à Dallas, Dort à Atlanta !

Quin Snyder et les Atlanta Hawks ne faisaient plus confiance à Zaccharie Risacher. Alors ils s'en sont séparés, seulement deux ans après l'avoir drafté en première position, un choix effectué par l'ancien management de la franchise de Géorgie. Entre temps, le Français est sorti de la rotation du coach à la fin de sa deuxième saison en NBA malgré une première année plutôt encourageante. Il va désormais poursuivre sa carrière du côté des Dallas Mavericks. En effet, Shams Charania annonce un trade impliquant trois équipes. Les deux autres sont le Oklahoma City Thunder, qui accumule des seconds tours de draft en se séparant de Luguentz Dort. Ce dernier prend a direction des Hawks, tout comme Ryan Nembhard, meneur intéressant vu dans le Texas la saison dernière.

Le Thunder effectue ce move à des fins économiques. La franchise a fait de grosses économies en transférant Aaron Wiggins (déjà à Atlanta), Isaiah Joe et maintenant Dort. Il se murmurait en coulisses que Cason Wallace voulait monter en grade et il va pouvoir prolonger à Oklahoma City en héritant d'une place de titulaire. Les champions 2025 sont désormais sous le deuxième apron.

Les Hawks se renforcent avec un vétéran expérimenté mais dont le manque d'adresse extérieure pourrait poser problème. Dort va néanmoins solidifier la défense autour de Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker et Jalen Johnson.

Les Mavericks mettent eux la main sur un Zaccharie Risacher qui a besoin d'opportunités pour être relancé. Le club texan n'a de toute façon pas grand-chose à jouer et cherche des pièces à associer à Cooper Flagg.