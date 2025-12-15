Situation compliquée, relation avec le staff : Guerschon Yabusele balance sur sa frustration aux Knicks

Guerschon Yabusele s’est engagé avec les New York Knicks dans l’espoir d’aider la franchise de Manhattan à franchir un nouveau palier et d’atteindre les finales NBA pour la première fois depuis 1999. Collectivement, l’objectif reste évidemment dans les cordes mais le rôle attribué au Français n’est clairement pas à la hauteur de ses attentes. Il joue un peu moins de 10 minutes en moyenne chaque soir, pour 3 points à 40% aux tirs et 29% à trois-points.

« Je ne veux pas vous mentir, c’est très difficile. je suis un compétiteur avant tout, ce n’est pas une situation dans laquelle je pensais être en arrivant ici », admet l’intéressé à Basket USA et à l’AFP. « J’essaie d’être présent quand mon nom est appelé, j’essaie de me préparer chaque jour pour être le meilleur par rapport aux temps de jeu que j’ai et j’essaie de contrôler l’impact que j’ai sur le terrain surtout. »

Pas simple d’être performant en étant frustré. Guerschon Yabusele a beau rester fort mentalement, il reste un être humain avec des émotions et il n’est pas nécessairement mis dans les bonnes dispositions pour montrer le meilleur de lui-même. Ça se sent à ses passages sur le parquet, où il est finalement moins productif que la saison dernière avec les Philadelphia Sixers. C’est un peu comme si Mike Brown ne savait pas réellement comment l’utiliser.

« J’ai joué cinq la majeure partie de l’exercice précédent donc ce n’est pas trop compliqué pour moi », ironise l’intérieur. Ce dernier souligne aussi une communication difficile avec les coaches et pointe du doigt l’individualisme américain. Son agent Olivier Mazet a aussi récemment relaté les soucis de son poulain. C’est à se demander si ça ne serait pas mieux pour Guerschon Yabusele d’être échangé d’ici la deadline de février pour éventuellement rebondir ailleurs.