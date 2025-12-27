Le bilan terrible du Big Three des Philadelphia Sixers

Les Philadelphia Sixers n'arrivent plus à gagner avec leur Big Three composé de Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George.

Le bilan terrible du Big Three des Philadelphia Sixers

Les Philadelphia Sixers réalisent un début de saison totalement correct à l'Est : 16 victoires pour 13 défaites. Actuellement à la 5ème place du classement, cette franchise a pourtant un gros problème : son Big Three ne fonctionne pas ensemble.

La nuit dernière, les 76ers ont perdu face aux Chicago Bulls (102-109). Il s'agit de la 4ème défaite pour cette équipe avec Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George dans le 5 majeur... en 4 matches !

Plutôt productif sur le plan offensif (31 points), Embiid a été peu impactant dans les autres domaines. Sa défense a représenté un gros point faible, à l'image du poster subi face à Jalen Smith. De son côté, Maxey, malgré ses 27 points, a été imprécis (9/24 aux tirs).

Et George (15 points à 5/15 aux tirs) a eu un apport trop neutre. Forcément, une question se pose : les 76ers doivent-ils insister avec ce trio ? Mais ont-ils le choix ? Le plan semble clair depuis plusieurs semaines : reconstruire autour de Maxey et de VJ Edgecombe.

Cependant, les 76ers doivent faire avec Joel Embiid et Paul George, dont les contrats massifs paraissent impossibles à bouger. En tout cas, ce Big Three a clairement un impact négatif sur les résultats de Philadelphie.

TOP 50 DES MEILLEURS JOUEURS NBA

Exprimez-vous