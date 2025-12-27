Les Philadelphia Sixers n'arrivent plus à gagner avec leur Big Three composé de Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George.

Les Philadelphia Sixers réalisent un début de saison totalement correct à l'Est : 16 victoires pour 13 défaites. Actuellement à la 5ème place du classement, cette franchise a pourtant un gros problème : son Big Three ne fonctionne pas ensemble.

La nuit dernière, les 76ers ont perdu face aux Chicago Bulls (102-109). Il s'agit de la 4ème défaite pour cette équipe avec Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George dans le 5 majeur... en 4 matches !

Plutôt productif sur le plan offensif (31 points), Embiid a été peu impactant dans les autres domaines. Sa défense a représenté un gros point faible, à l'image du poster subi face à Jalen Smith. De son côté, Maxey, malgré ses 27 points, a été imprécis (9/24 aux tirs).

Et George (15 points à 5/15 aux tirs) a eu un apport trop neutre. Forcément, une question se pose : les 76ers doivent-ils insister avec ce trio ? Mais ont-ils le choix ? Le plan semble clair depuis plusieurs semaines : reconstruire autour de Maxey et de VJ Edgecombe.

Cependant, les 76ers doivent faire avec Joel Embiid et Paul George, dont les contrats massifs paraissent impossibles à bouger. En tout cas, ce Big Three a clairement un impact négatif sur les résultats de Philadelphie.

