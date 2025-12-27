Les résultats de la nuit en NBA, celle de Jaylen Brown

Heat @ Hawks : 126-111

Hornets @ Magic : 120-105

Raptors @ Wizards : 117-138

Celtics @ Pacers : 140-122

76ers @ Bulls : 102-109

Bucks @ Grizzlies : 104-125

Suns @ Pelicans : 115-108

Pistons @ Jazz : 129-131

Clippers @ Trail Blazers : 119-103

4 à la suite pour Jaylen Brown et les Celtics !

- Sans forcer, les Boston Celtics ont largement dominé les Indiana Pacers (140-122). Malgré une entame en faveur des Pacers sous l'impulsion d'Andrew Nembhard (18 points), Indiana n'a pas réussi à tenir le rythme très offensif de cette rencontre. La faute notamment à un Pascal Siakam maladroit (11 points à 4/13).

En face, les Celtics ont renversé la partie dès le deuxième quart-temps (47-22). Adroit à longue distance (20/39), Boston a pu compter sur un duo gagnant : Jaylen Brown (30 points) et Payton Pritchard (29 points).

Et dans cette orgie offensive, ils ont également été épaulés par Sam Hauser (23 points), Derrick White (21 points) et Luka Garza (15 points). Il s'agit de la 4ème victoire consécutive pour les Celtics, désormais 3èmes à l'Est.

An All-Star pass from a All-Star player 🌟 This play had some extra sauce on it making it tonight’s @JetBlue Play of the Game. pic.twitter.com/7khVb4zrRN — Boston Celtics (@celtics) December 27, 2025

- Et justement, le leader de la Conférence Est a chuté ! Les Detroit Pistons ont été surpris sur le parquet du Utah Jazz (129-131). Malgré la belle copie de Cade Cunningham (29 points, 17 passes décisives et 5 rebonds), la franchise de Motor City n'a pas réussi à contenir la fougue offensive du Jazz.

Un homme a symbolisé la victoire de la formation de Salt Lake City : Keyonte George. Auteur de 31 points, il a surtout inscrit un floater décisif à 2,1 secondes de la fin pour offrir cette victoire à son équipe.

Sur l'ensemble de la partie, Lauri Markkanen (30 points) et Brice Sensabaugh (20 points) ont également répondu présents, alors qu'Ace Bailey a été victime d'une blessure à la hanche. A noter que Cunningham a eu la balle de match, mais a loupé un tir contesté. Le Jazz stoppe ainsi une série de 4 défaites consécutives.

Les cadeaux de Noël dont la NBA et le basket ont besoin

Les Clippers et les Suns enchaînent

- Enfin le déclic dans la saison des Los Angeles Clippers ? La franchise californienne a enchaîné un troisième succès consécutif en dominant les Portland Trail Blazers (119-103). Et pourtant, les Blazers avaient pris ce match par le bon bout grâce à Deni Avdija (29 points) et Toumani Camara (20 points).

Mais petit à petit, les Californiens ont recollé grâce à James Harden (34 points), Kawhi Leonard (28 points) et Brook Lopez (31 points) ! L'intérieur a été irrésistible à longue distance (9/16) et a ainsi incarné le facteur X de cette partie.

Dans le dernier quart-temps, Leonard, auteur de 18 points, a surtout pris les choses en main pour forcer la décision. Encore très loin au classement (13ème à l'Ouest), Los Angeles (9-21) a enfin enclenché une dynamique positive.

- Les Phoenix Suns l'ont emporté sur le terrain des New Orleans Pelicans (115-108). Dans un match globalement disputé, les deux équipes se sont longtemps rendues coups pour coups. En sortie de banc, Zion Williamson (20 points, 8 rebonds, 6 passes décisives) a été impactant. Tout comme Jordan Poole (19 points), malgré sa maladresse à longue distance (2/11).

Dans le même temps, la franchise de l'Arizona s'est reposée sur un duo dominant : Devin Booker (30 points, 9 rebonds, 5 passes décisives) et Mark Williams (24 points, 13 rebonds). Et encore une fois, le talent a fait la différence dans le money-time.

Auteur de 12 points dans le dernier quart-temps, Booker a fait pencher ce match en faveur des siens. Tout comme Williams, qui a marqué 10 points sur cette période. Avec un 18-8 pour terminer cette rencontre, Phoenix a validé une seconde victoire consécutive.

Chicago s'offre les 76ers, Toronto chute à Washington

- Sur une belle série, les Chicago Bulls ont pris le meilleur sur les Philadelphia Sixers (109-102). Avec le Big Three Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George, les 76ers ont encore perdu pour un bilan inquiétant : 0 victoire pour 4 défaites avec les trois joueurs dans le 5 majeur.

Pourtant, sur cette partie, Embiid (31 points) n'a pas démérité. Malgré sa maladresse (9/24 aux tirs), Maxey (27 points, 8 passes décisives) n'a pas démérité. Par contre, Paul George, même en double-double (15 points, 12 rebonds), a eu du mal à peser (5/15 aux tirs). Tout comme le jeune VJ Edgecombe (10 points à 4/13).

En face, les Bulls ont signé un succès collectif avec 6 joueurs à au moins 10 points. Et même 9 à au moins 7 points. Le tournant de la rencontre : le poster de Jalen Smith sur Embiid ! En comptant ce dunk, Chicago a terminé sur un 10-0 pour enchaîner une 5ème victoire consécutive.

JALEN SMITH WITH THE POSTER SLAM!!! 4-POINT GAME WITH UNDER 2 MINS TO GO. WATCH HERE: https://t.co/3b4FyfRzLt pic.twitter.com/M31qxf3Wzn — NBA (@NBA) December 27, 2025

- Les Washington Wizards ne sont plus les cancres de la Conférence Est ! Après la défaite des Indiana Pacers, la franchise de DC a abandonné ce titre honorifique à la faveur d'une victoire contre les Toronto Raptors (138-117).

Habituellement sérieux sur le plan défensif, les Canadiens ont totalement craqué sur ce match. Sans RJ Barrett et Jakob Poeltl, les Raptors se sont reposés sur Brandon Ingram (29 points) et Immanuel Quickley (25 points) pour résister.

Mais les Wizards ont toujours trouvé les ressources pour marquer. Kyshawn George (23 points), CJ McCollum (21 points) et Bilal Coulibaly (21 points, 8 rebonds) ont fait la différence. En 24 minutes, Alexandre Sarr a également pesé (15 points, 3 rebonds). Cette partie a confirmé les difficultés des Raptors, battus à 9 reprises sur les 13 derniers matches.

Knueppel blessé, les Bucks battus

- Malgré la victoire face au Orlando Magic (120-105), les Charlotte Hornets ont perdu Kon Knueppel... Le rookie avait d'ailleurs signé un excellent début de match (16 points en 15 minutes). Mais à la lutte pour un rebond, il est mal retombé et son pied s'est plié sur celui de son coéquipier Moussa Diabaté. Une blessure qui semble assez sérieuse...

En attendant, même sans lui, les Hornets ont surpris le Magic. Mené par LaMelo Ball (22 points à 7/20 aux tirs), Charlotte a affiché une force collective particulièrement intéressante. On notera bien évidemment l'impact de Diabaté : 10 points et 12 rebonds. Mais aussi de Tidjane Salaün (14 points et 9 rebonds) en sortie de banc !

Face à la réussite à longue distance des Hornets (49%), le Magic n'a pas trouvé la solution. Paolo Banchero (13 points à 4/13 aux tirs) a déçu. Et le duo Anthony Black (24 points) - Desmond Bane (15 points, 10 rebonds) n'a pas été suffisant.

- Sans Giannis Antetokounmpo, les Milwaukee Bucks n'ont pas été à la hauteur sur le parquet des Memphis Grizzlies (104-125). Et pourtant, la franchise du Wisconsin a parfaitement débuté cette rencontre. Sous l'impulsion d'AJ Green (20 points) et de Ryan Rollins (15 points), les Bucks ont compté 10 points d'avance. Avant la déconnexion.

Dans le 2ème quart-temps, Memphis a largement dominé Milwaukee (35-15) pour s'envoler. Ja Morant (17 points et 10 passes décisives) a dicté son tempo. Jaren Jackson Jr (24 points, 9 rebonds et 5 contres) a imposé sa loi à l'intérieur.

Puis Cam Spencer (19 points) a représenté un facteur X en sortie de banc. Un succès finalement maîtrisé pour les Grizzlies, qui se rapprochent doucement d'un bilan à l'équilibre (15-16).

.@jarenjacksonjr is tonight's Player of the Game presented by @IntlPaperCo 🔥 Repost this for a chance to win a prize box ⤵️ pic in the thread 🧵 pic.twitter.com/IdYL6hGGQt — Memphis Grizzlies (@memgrizz) December 27, 2025

Le Heat enfonce les Hawks

- Enfin, le Miami Heat a facilement dominé les Atlanta Hawks (126-111). Portée par Norman Powell (25 points), la franchise floridienne a également pu compter sur l'impact de Kel'el Ware (16 points, 13 rebonds) à l'intérieur en l'absence de Bam Adebayo.

Egalement privé de Tyler Herro, le Heat a trouvé d'autres solutions : à l'image des apports de Pelle Larsson (21 points) et d'Andrew Wiggins (18 points). En face, Trae Young (30 points) et Jalen Johnson (24 points, 10 passes décisives, 9 rebonds) se sont bien battus.

Mais ils ont été un peu trop seuls. Zaccharie Risacher a été d'ailleurs assez discret en 20 minutes : 5 points. En grande difficulté sur le plan défensif, Atlanta s'enfonce dans la crise avec une 5ème défaite consécutive.

