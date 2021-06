Pour ses grands débuts playoffs, Trae Young fait sensation. Le meneur des Atlanta Hawks a fortement contribué à la victoire « facile » de son équipe au premier tour contre les New York Knicks. Il était aussi le grand artisan du succès contre les Philadelphia Sixers en ouverture des demi-finales de Conférence. Il tourne pour l’instant à plus de 30 points et presque 10 passes de moyenne par soir.

Le ralentir est évidemment la priorité pour Doc Rivers et ses joueurs. Il aimerait bien envoyer en mission son DPOY potentiel, l’Australien Ben Simmons.

« On aime l’idée d’avoir Ben sur Trae. Trae est très bon pour provoquer des fautes. On doit faire attention à ça. Parfois, il y avait faute. D’autres fois, il a très bien vendu le contact. Mais si Ben est autorisé à défendre sur lui, oui, je suis pour », confie le coach.

Rivers choisit bien ses mots. Il a l’expérience. Il sait très bien comment sa déclaration peut mettre la pression sur la NBA et sur les arbitres. Le message est clair : ne vous faites pas berner par Trae Young et laisser Simmons joueur physique sur lui. Avec son corps et ses qualités athlétiques, l’ailier des Sixers pourrait mettre son adversaire en difficulté.

« Il est intelligent et il n’est pas perso », note Ben Simmons au sujet de Trae Young. « Je le respecte beaucoup. Mais j’ai bien l’intention de pouvoir jouer un peu plus physique et de voir si les arbitres nous laissent faire un peu. »

Même tactique. Au final, les Sixers ont un plan qui repose certes sur les qualités de leur deuxième meilleur joueur mais aussi sur le lest que lui laisseront les arbitres…

