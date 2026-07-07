Skylar Diggins, déjà la fracture avec Chicago ?

Une séparation entre le Sky et l'une de ses joueuses phares, Skylar Diggins, est-elle en train de devenir évidente ? La meneuse a fait entendre son agacement.

Le Sky est de nouveau au cœur d'un problème avec l'une de ses joueuses. Après le cas Angel Reese la saison dernière, c'est au tour de Skylar Diggins. La joueuse a exprimé son mécontentement au sujet du nouveau rôle qu'on lui a attribué.

En effet, hier, la joueuse de Chicago a publié sur son compte Instagram son étonnement et sa frustration après l'annonce de son retrait du cinq de départ face au Mercury, au profit de Courtney Vandersloot. Dans l'une de ses publications, elle a déclaré : "Donc maintenant, je vais sortir du banc ?", tout en faisant comprendre qu'elle avait déjà gardé assez longtemps son calme et son professionnalisme.

On se demande donc depuis quand les tensions entre la franchise de l'Illinois et la meneuse américaine durent, surtout que le Sky est plutôt coutumier des bras de fer avec ses joueuses, malgré quatre GM différents en 15 ans.

Angel Reese, Gabby Williams, Chennedy Carter ou encore Sylvia Fowles ont toutes subi, à leur manière, les conséquences d'une franchise souvent instable.

Un vrai coup dur pour Diggins, qui va connaître sa première rencontre sur le banc depuis 2017. Que ce soit à Dallas, Phoenix ou Seattle, la numéro 4 a toujours eu la confiance totale de ses coachs pour débuter.

Une décision étonnante

Une situation qui a beaucoup fait réagir parmi les suiveurs de la WNBA, mais aussi chez d'anciens joueurs comme Michael Redd. L'ancien arrière des Bucks a expliqué avoir vécu une situation similaire et comprendre la réaction de Skylar Diggins :

"J'adore Skylar Diggins, membre du Hall of Fame. Ça ne fait aucun doute. Mais l'une des choses les plus difficiles pour tout basketteur, c'est de vieillir. Pas parce qu'un jour, on se réveille et qu'on ne sait plus jouer. Ça ne se passe presque jamais comme ça. On perd juste un peu de ses capacités. Un demi-pas. Un peu d'explosivité. Un peu de détente. Passer du statut de joueuse n°1 toute sa carrière à celui de remplaçante ? Bon sang… c'est dur. Crois-moi, je le sais."

Alors si, comme lui, certains voient ce recul dans la hiérarchie comme une conséquence de son âge, Skylar Diggins ayant 35 ans, le choix interroge tout de même. Tyler Marsh devrait en effet aligner Courtney Vandersloot à sa place. L'Américano-Hongroise a 37 ans et revient tout juste d'une rupture des ligaments croisés. Un choix questionnable, donc.

Surtout que, malgré les résultats collectifs compliqués, Diggins réalise une saison plutôt correcte avec 14,2 points, 3,2 rebonds et 4,9 passes de moyenne par match.

On ne sait pas encore si cette situation est temporaire ou si elle s'inscrira dans la durée, mais c'est une décision majeure pour la suite de la saison. C'est surtout un conflit qu'il va rapidement falloir tirer au clair si Chicago veut pouvoir s'en sortir sur le plan sportif et éviter une fracture définitive avec une Skylar Diggins au tempérament explosif.

Le Sky est actuellement 13e de la ligue et jouera contre Phoenix cette nuit à 2 heures du matin, heure française.