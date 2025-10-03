Zion Williamson (15 pts) et les Pelicans se sont fait respecter pour leur première sortie de pré-saison en Australie, face à Melbourne.

Zion Williamson n'a joué que 16 minutes à Melbourne lors du match de pré-saison entre les Pelicans et l'équipe locale. Mais les adversaires et le public les ont bien senties ! New Orleans s'est imposé (107-97) avec 15 points, 5 passes, 2 rebonds et 2 interceptions de la part de sa star, dont le temps de jeu a logiquement été limité pour le laisser monter en puissance pendant la préparation.

On a quand même pu voir que le Zion Williamson affiné que l'on a pu voir hors des terrains ces dernières semaines a des cannes et de l'envie. Sur certaines actions, l'ancien Dukie était beaucoup trop rapide et puissant pour les Australiens, qui ont tout de même opposé une résistance valeureuse et n'avaient que six points de retard à l'entame du 4e quart-temps.

Saddiq Bey ➡️ Zion Williamson! Another look at this powerful alley-oop 😤 https://t.co/3CBeU6drWl pic.twitter.com/v4HhiwpqFU — NBA (@NBA) October 3, 2025

On notera que Jordan Poole a signé ses débuts avec 11 points et 4 passes en 20 minutes. Trey Murphy a fini meilleur marqueur des Pelicans avec 18 points.

Zion Williamson a encore un peu de boulot avant de convaincre les plus sceptiques qu'il est capable de mener les Pelicans jusqu'à une campagne de playoffs, le tout sans que tout le monde ne s'interroge constamment sur son poids et sa santé.

Le résumé de New Orleans vs Melbourne en vidéo

Jeff Teague démonte Zion Williamson : « La conférence de presse la plus stupide que j’aie entendue de ma vie »