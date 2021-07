Giannis Antetokounmpo se donne à 2000% dans ces Finales NBA, malgré sa blessure au genou et la fatigue accumulée tout au long de la saison. La superstar des Milwaukee Bucks est ressortie lessivée du game 5 remporté par son équipe en Finales NBA contre les Phoenix Suns. La preuve ? Giannis s'est présenté sur le podium pour répondre à la presse... en en est aussitôt reparti.

La raison : le Greek Freak a été pris de violentes crampes et a dû être immédiatement pris en main par le staff médical des Bucks.

Milwaukee arrache le Game 5, Holiday héroïque !

Il est tout de même revenu une vingtaine de minutes plus tard, pour satisfaire ses obligations médiatiques.

"J'étais un peu déshydraté. Je suis un peu soft", a plaisanté le phénomène de Milwaukee.

Giannis Antetokounmpo a joué 41 minutes dans ce game 5 des Finales NBA. En plus de ses 32 points, 9 rebonds et 6 passes, le double MVP a inscrit le panier de la gagne en fin de match, à la réception d'une passe de Jrue Holiday. On lui fait confiance pour être remis et d'aplomb dans 48 heures, pour le game 6 qui le verra peut-être remporter le premier titre de sa carrière en NBA.

Devin Booker, un très gros poster sur Giannis Antetokounmpo... refusé