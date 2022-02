Spoelstra regrette de ne pas avoir fait jouer LeBron pivot à Miami

Le Miami Heat n'a gagné "que" deux titres sur les quatre années durant lesquelles LeBron James a déployé ses talents du côté de South Beach. C'est évidemment déjà énorme, puisque réaliser un back to back n'a rien de simple en NBA. Cela dit, il y aura toujours quelques regrets sur le nombre de titres qu'auraient pu remporter les Tres Amigos durant cette période.

Erik Spoelstra, le head coach floridien à cette époque, a évoqué son admiration pour LeBron, avec une petite pique amicale sur ce qu'il aurait pu tenter tactiquement si le King s'était montré plus souple.

LeBron réaffirme qu'il se sentait comme le GOAT en 2016

Erik Spoelstra puts LeBron James’ latest All-Star season in context and why he wishes he played LeBron some at center when he was with the Heat pic.twitter.com/Pw7fP7RLjg

— Mark Medina (@MarkG_Medina) February 19, 2022