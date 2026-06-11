Spurs vs Knicks : Les notes du Game 4

OG Anunoby : A+

C’est lui qui va finir par avoir sa statue devant le Madison Square Garden. Quel match monstrueux. Monstrueux. New York aurait peut-être la tête dans le sac sans lui. Il est l’un des seuls, voir le seul, qui a existé sur le terrain pour les Knicks quand les Spurs rentraient tous leurs tirs et prenaient 29 points d’avance en première mi-temps. Il est ensuite celui qui est à l’un des acteurs principaux du 13-0 crucial passé dans le troisième quart-temps. Enfin, ses deux actions héroïques dans les dernières secondes qui vont rentrer dans la légende : un contre sur De’Aaron Fox parti seul en contre-attaque, façon « chasedown block » de LeBron James en 2016, puis cette claquette improbable pour donner la gagne aux Knicks à une seconde de la fin. 33 points, 7 paniers primés et toujours aucun mot plus haut que l’autre. Un grand.

Jalen Brunson : A+

Un petit homme à l’échelle de la NBA. Mais quel homme. Bientôt un grand homme par le palmarès. Jalen Brunson est phénoménal. Encore plus quand il s’agit de mettre des paniers importants. 36 points. Le tir pour donner le tout premier avantage du match aux Knicks. Des actions clutch à la pelle. Et ce malgré la défense de Stephon Castle et des autres arrières des Spurs.

Mikal Bridges : Non noté

Non, mais sérieux, quelqu’un sait s’il a trouvé la salle depuis le Game 3 ? Est-ce qu’il est perdu dans le métro ? (bon, OK, en vrai, D).

Josh Hart : C+

Son layup raté en contre-attaque aurait pu coûter tellement, tellement, tellement cher. Josh Hart s’en sort bien. Il a tout de même amené encore de la défense, du rebond, de la passe et de l’énergie. Il n’est clairement pas celui qui s’est le plus troué.

Karl-Anthony Towns : B

Lui aussi pouvait faire couler les Knicks. Deux fautes au bout de 65 secondes de jeu. Seulement 5 tirs tentés. Mais au final, Karl-Anthony Towns a vraiment pesé dans ce comeback en mettant un tir à trois-points en fin de possession, en prenant des rebonds et en imposant sa présence physique. 13 points et 10 rebonds en seulement 26 minutes.

José Alvarado : A

Un autre homme crucial dans cette remontée exceptionnelle. Au point où Mike Brown ne pouvait même plus le sortir du terrain. Arrivé en cours de saison, José Alvarado méritera sa bague si New York va au bout.

Anunoby héroïque, New York réussit un comeback de légende

De’Aaron Fox : C

Il est parti très fort mais il a nettement moins bien fini. Quelques pertes de balle évitables. Quelques tirs importants manqués. Et surtout, surtout, ce choix d’aller au panier après avoir intercepté la balle à 11 secondes de la fin. Il faut dire que dans le cerveau, tout va tellement vite. Peut-être n’avait-il pas vu ou senti OG Anunoby derrière lui. Puis après tout, c’était potentiellement un layup facile. Mais quelle aurait été l’histoire s’il avait juste gardé la balle ?

Stephon Castle : C-

Ses lancers en fin de partie montrent encore une fois qu’il sait avoir du sang-froid sur la ligne. Mais Stephon Castle n’a pas su se mettre dans son match, même quand San Antonio tournait bien. Il a été gêné par des fautes et les Knicks ont très bien défendu sur lui tout du long.

Devin Vassell : B+

L’un des rares Spurs qui à avoir inscrit un panier à trois-points après la pause. Dans l’ensemble, Devin Vassell a été bon et il n’a pas forcé.

Julian Champagnie : C

La bonne défense mérite d’être valorisée mais il y a trop de moments où Julian Champagnie a voulu s’inviter à la fête du trois-points en forçant des tirs trop hâtifs et même pas en rythme. C’est dommage.

Dylan Harper : B+

Il aurait pu avoir un A si San Antonio n’avait pas perdu. Lui aussi a raté sa fin de match. Il est quand même l’un des seuls à avoir attaqué le cercle dans le troisième quart-temps quand ses coéquipiers balançaient de loin sans aucun motif. Il termine avec un différentiel de +12 et pouvait mériter de jouer un peu plus par moments. 21 points au total, à 8 sur 12.

Victor Wembanyama : C-

Il répétait à ses adversaires qu’il était rentré dans leur tête. Ils ont fini par envahir la sienne. Comme d’autres Spurs, Victor Wembanyama a pêché en prenant des trois-points sans queue ni tête dans le troisième quart-temps. Dont deux de suite dans une possession importante mais dont l’équipe texane n’avait justement pas saisi l’aspect crucial. Le Français a compilé 24 points et 13 rebonds mais il a dévissé (9 sur 25), semblait cramé à la fin et en plus il a raté deux lancers tellement, tellement, tellement important. Ça va être dur de dormir.