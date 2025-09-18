Stephen A. Smith en politique, le “Cyril Hanouna” US ?

Du bruit, du buzz, et l’idée que dans l’arène médiatique, ce n’est pas celui qui a raison qui gagne, mais celui qui crie le plus fort. Des gros, très gros contrats, mais toujours cette prétention de vouloir représenter ceux d’en bas, tout en voulant montrer qu’il fait partie des « puissants ». Notamment en clashant et intimidant ces mêmes « puissants ». Et maintenant, cette volonté d’entrer dans le paysage politique. Et si - quand bien même le ton, les convictions et les personnalité sont différentes - les Etats-Unis tenaient en Stephen A. Smith leur Cyril Hanouna ?

À 57 ans, Stephen A. Smith est déjà la voix la plus influente du sport américain, capable de faire trembler les stars de la NBA depuis son plateau d’ESPN. Ses revenus sont monstrueux - près de 40 millions de dollars par an en additionnant son contrat ESPN (5 ans, 105 M$), SiriusXM (3 ans, 36 M$) et ses projets personnels - et le placent au sommet d’un show-business où la frontière entre analyse et spectacle est déjà floue.

Mercredi soir, il a franchi un pas supplémentaire avec le lancement de Straight Shooter with Stephen A., une émission politique de deux heures sur SiriusXM. Stephen A. Smith n’a pas réellement d’expertise. Pas plus en tout cas que notre trublion quand il a lancé Balance Ton Post et Face à Baba. Mais les plateaux télé prouvent les uns après les autres que depuis des années, l’expertise est accessoire, voire superflue, dans les émissions politiques. Et même dans le monde politique. Donc bon…

« Le sport est ma voie », avait-il expliqué à son ami Sean Hannity sur Fox News. « Je m’aventure en politique. La politique, c’est ta voie. » Mais derrière la modestie affichée, Stephen A. Smith veut peser dans le débat comme il pèse déjà dans le sport.

Et il y a fort à parier qu’il utilise la même recette pour parvenir à ses fins. Prendre position sans nuance, provoquer, polariser, pour rester au centre de la conversation, elle est sans doute là sa vraie expertise.

Il se présente comme « conservateur fiscal et libéral socialement », et contrairement aux autres commentateurs politiques dont on connaît les opinions, il risque d’être plus imprévisible. Car il se voir avant tout comme un homme libre de critiquer aussi bien Joe Biden que Donald Trump, aussi Kamala Harris (pour qui il regrette d’avoir voté) que… son propre ami Sean Hannity. Car il sait de son expérience dans le sport que pour être le male alpha, il faut s’attaquer aux gros noms et aux voix qui portent. Stratégie hanounienne s’il en est.

Quant aux rumeurs d’une éventuelle candidature présidentielle ? Smith les entretient, tout en sachant qu’elles valent surtout en image et en retombées économiques. D’ailleurs, ces fameuses rumeurs ne sont-elles pas sorties quelques temps avant le lancement de cette nouvelle émission ? Là encore, comme chez Hanouna, qu’importe si l’idée est sérieuse ou pas, l’essentiel est de nourrir le buzz et d’alimenter la machine.

La politique, pour Smith, est peut-être un nouveau terrain de jeu. Mais qu’il s’agisse de basket, de Trump ou de business, on peut compter sur Stephen A. Smith fait toujours ce qu’il sait faire de mieux : se faire entendre.