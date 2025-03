Dans l'histoire de la NBA, Stephen Curry est déjà devenu le meilleur marqueur à trois points le 14 décembre 2021. A l'époque, le meneur des Golden State Warriors avait dépassé Ray Allen, auteur de 2973 paniers primés en carrière, au Madison Square Garden.

Un peu plus de 4 ans plus tard, le cadre des Dubs a encore passé un cap. Face aux Sacramento Kings (130-104) la nuit dernière, il a atteint la barre des 4000 tirs réussis à longue distance ! Un chiffre absolument fou et une source de fierté pour le vétéran de 37 ans.

"Il s'agit d'un véritable cap. Un chiffre auquel je n'avais pas pensé, je n'ai jamais cru qu'il était réaliste, même à partir de 2974. C'est pourtant un chiffre qui veut dire beaucoup pour moi car c'était le record à l'époque.

Pousser un record aussi loin dépasse mes rêves les plus fous. Je ne sais pas combien je vais en mettre de plus par la suite. Mais je continue à aller le plus loin possible. Je pense que c'est l'une de ces choses qui met en perspective à quel point le jeu a changé, et j'ai pu en faire partie", a confié Stephen Curry pour ESPN.

Effectivement, Stephen Curry a été le visage d'une véritable révolution en NBA. Derrière lui, on retrouve désormais James Harden, à 3120. Autant dire qu'il a une très belle marge dans ce classement.

