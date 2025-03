Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Pistons : 129-125

Lakers @ Bucks : 106-126

Nets @ Bulls : 106-116

Magic @ Pelicans : 113-93

Kings @ Warriors : 104-130

- Les Wizards sont allés surprendre les Pistons à Detroit et Alex Sarr y est pour beaucoup ! Le rookie français a non seulement fini meilleur marqueur de son équipe avec 19 points, mais il a aussi inscrit le panier pour virer en tête à 53 secondes de la fin sur un dunk ET a contré Cade Cunningham quelques instants après, pour empêcher les Pistons de reprendre l'avantage. Le jour où on a appris le forfait de Bilal Coulibaly jusqu'à la fin de la saison, c'est un bel hommage !

Alex Sarr est aussi devenu le plus jeune joueur à compiler en carrière 60 paniers à 30 points, 300 rebonds, 105 passes et 70 contres.

ALEX SARR LEAD TAKING DUNK + BLOCK ON CADE CUNNINGHAM BEST ROOKIE IN THE LEAGUEpic.twitter.com/WPt5yGFcBf https://t.co/8QpTGXM55y — WizardsMuse (@WizardsMuse1) March 14, 2025

- Les Bucks n'avaient plus gagné depuis trois matches et ont réussi à retrouver le goût de la victoire contre les Lakers et leur équipe décimée. Néanmoins, il a quand même fallu survivre à l'énorme match de Luka Doncic. Giannis Antetokounmpo (24 pts, 12 rbds, 9 asts) a frôlé le triple-double, ce qui n'était pas de trop pour répondre aux 45 points (!) et 11 rebonds du Slovène à 14/27. Doncic a manqué de soutien, mais a tout de même réalisé sa meilleure performance individuelle sous le maillot des Lakers, qui attendent impatiemment le retour de LeBron James.

- A la veille de ses 37 ans, Stephen Curry a atteint la barre des 4 000 paniers à 3 points en carrière cette nuit, lors de la 6e victoire de suite des Warriors contre les Kings. Curry était en service minimum et a fini avec 11 points, en étant célébré au moment de son deuxième panier primé. Offensivement, on a davantage vu Draymond Green (23 pts) ou même Jonathan Kuminga, qui faisait son retour après 31 matches d'absence. Le Congolais a inscrit 18 points à 7/10, pendant que Jimmy Butler se contentait lui de 6 petits points.

Every three is a record. This one sets an entirely new standard. 4⃣, 0⃣0⃣0⃣ CAREER THREES for Stephen Curry 🎯 pic.twitter.com/lkU7EqfSii — Golden State Warriors (@warriors) March 14, 2025

- Coby White a étendu sa série de matches à au moins 20 points à 7 de suite, après avoir aidé Chicago à renverser les Nets. White a inscrit 31 points, alors que les Bulls étaient menés de 10 points par Brooklyn à l'entame du 4e quart-temps, finalement remporté 34-18. Chicago a 5 longueurs d'avance sur Toronto à la 10e place et, sauf cataclysme, ne sera plus repris. C'est la 10e défaite en 12 matches pour les Nets.

- Orlando a retrouvé un peu d'aplomb en déplacement à New Orleans. Le Magic a construit une victoire sereine et sans appel, menant de 30 points à la pause face aux Pelicans. Paulo Banchero (34 pts, 11 rbds, 4 stls) et Franz Wagner (27 pts, 6 rbds, 5 asts) se sont fait plaisir et avaient déjà tous les deux 20 points à la pause, ce qui est une première pour deux coéquipiers du Magic.