Stephen Curry a-t-il inventé une position sur le terrain ?

Stephen Curry est-il vraiment un meneur de jeu ? Gary Payton et Steve Kerr ont livré leur point de vue à ce sujet et il est intéressant.

Quel sera donc l'héritage de Stephen Curry lorsqu'il aura mis un terme à sa fabuleuse carrière en NBA. Dieu merci, on est a priori encore assez loin de ce jour déprimant. Mais cette semaine, alors que Curry continue de porter les Golden State Warriors à bout de bras jusqu'au play-in tournament, la question de son positionnement sur le terrain a été au centre de discussions.

Le double MVP a contribué à changer radicalement la manière de jouer en NBA, c'est une évidence. Sauf qu'il aussi changé la manière dont on perçoit les meneurs de jeu et les attentes à leur sujet. A distance, Gary Payton et Steve Kerr ont donné leur point de vue sur ce sujet.

"Je ne crois pas que Stephen Curry soit vraiment un meneur de jeu. Pour moi, c'est un arrière, un scoreur. Est-ce qu'il sera dans le top 5 ou 10 des meilleurs passeurs de l'histoire ? Je ne crois pas. Est-ce qu'il a tout le temps la balle en main avec les Warriors ? Non. Il la reçoit en sortie d'écran. C'est Draymond Green qui lance le jeu la plupart du temps", a expliqué "The Glove" dans le podcast Dubs Talk avec Dorell Arthur.

La qualité secrète de Stephen Curry

"Steph est différent des meneurs de l'époque à laquelle jouait Gary. Il a changé le rôle d'un meneur de jeu. Il est très rare aujourd'hui de voir un meneur incapable de shooter de loin. On attend d'eux qu'ils soient des menaces à la passe et au shoot, a répondu Steve Kerr. Je pense que Steph a changé la définition du terme meneur. Bien sûr, on peut dire que c'est un combo guard parce qu'il est très fort sans ballon. C'est ce qui le rend aussi incroyable. Il peut se transformer en Reggie Miller dans le jeu sans ballon, mais est l'un des meilleurs qui soient pour se créer des tirs par lui-même ou créer des choses pour les autres. Je dirais qu'il a créé une nouvelle position. C'est de cette manière que je le décrirais".

En termes de passes décisives en carrière, Stephen Curry pointe actuellement à la 69e position du classement all-time. Il y a peu de chances de le retrouver dans le top 5 de la spécialité, comme le suggérait Payton. En revanche, Curry s'approche un peu plus jour après jour du record de paniers à 3 points en carrière détenu par Ray Allen, dont il est pour le moment le dauphin.

Qu'importe ce dont on se souviendra au sujet de la définition de son poste. Curry a bouleversé le jeu tel qu'on le connaissait et pourra jouir en fin de carrière d'un bilan individuel et collectif suffisants pour que personne ne soit choqué lorsqu'on l'évoquera dans des tops 20 ou tops 30 du très officieux classement du G.O.A.T.

