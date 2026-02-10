Encore une superstar absente pour le All-Star Game

Stephen Curry ne jouera pas le prochain All-Star Game à Los Angeles en raison d’une douleur récurrente au genou.

Après Giannis Antetokounmpo et Shai Gilgeous-Alexander, c’est maintenant Stephen Curry qui déclare forfait pour le All-Star Game qui aura lieu ce weekend à Los Angeles. Steve Kerr a annoncé l’absence de la superstar des Golden State Warriors en amont du match de la franchise californienne contre les Memphis Grizzlies. La quatrième rencontre consécutive manquée par Curry, qui souffre du genou. Ses coéquipiers se sont imposés in-extremis (114-113) en terminant la partie sur un 11-0.

Le meneur ne sera pas là non plus pour le choc contre les San Antonio Spurs mercredi soir. Plus tôt dans la saison, les Dubs s’étaient imposés deux fois de suite contre Victor Wembanyama et ses coéquipiers. Le staff de Golden State garde bon espoir que Stephen Curry puisse reprendre la compétition après le All-Star weekend. Le club cible le match du 19 février prochain contre les Boston Celtics.

Le forfait du vétéran va ouvrir une place au sein de l’une des deux sélections américaines pour le mini-tournoi prévu dimanche soir. La NBA n’a pas encore annoncé quel joueur serait appelé en renfort pour palier à cette absence.

Les Warriors sont actuellement huitièmes de la Conférence Ouest. Stephen Curry tourne à plus de 27 points et 4 passes de moyenne cette saison.