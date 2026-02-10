Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Hornets : 110-104

Bulls @ Nets : 115-123

Bucks @ Magic : 99-118

Jazz @ Heat : 115-111

Hawks @ Wolves : 116-138

Kings @ Pelicans : 94-120

Cavs @ Nuggets : 119-117

Grizzlies @ Warriors : 113-114

Thunder @ Lakers : 119-110

Sixers @ Blazers : 135-118

- James Harden a été clutch pour son deuxième match avec les Cavs. Dans une partie très serrée face aux Nuggets, dans laquelle Cleveland a été mené jusqu'à quelques secondes de la fin, l'ancien MVP a égalisé à 32 secondes de la fin sur un panier à 3 points. Derrière, Donovan Mitchell a été encore plus décisif en obtenant et en transformant deux lancers à 0.9 seconde du terme. Harden, qui a compilé 22 points, 10 rebonds, 7 passes et 4 contres, forme déjà un backcourt performant avec Mitchell, qui s'est lui fendu de 32 points.

Nikola Jokic a fini en triple-double (22 pts, 14 rbds, 11 asts), mais a aussi perdu 7 ballons.

- La série de victoires des Hornets a pris fin cette nuit. Après 9 victoires consécutives, Charlotte est tombé (110-104) contre le leader de l'Est, Detroit. Ce match très physique, dans lequel Cade Cunningham a brillé (33 pts), a été marqué par la plus grosse bagarre depuis le début de la saison en NBA. Moussa Diabaté, Jalen Duren, Miles Bridges et Isaiah Stewart ont tous été éjectés après une prise de bec initiale entre les deux premiers. Des suspensions et des amendes sont à prévoir...

BENCHES CLEAR IN PISTONS-HORNETS 😲 Moussa Diabate, Miles Bridges, Jalen Duren and Isaiah Stewart were all ejected following the altercation during Pistons-Hornets. pic.twitter.com/VeNSi6vEBR — ESPN (@espn) February 10, 2026

Moussa Diabaté et trois joueurs expulsés après une bagarre !

- Nolan Traoré a signé un joli double-double (13 points, 13 passes à 5/11) lors de la victoire des Nets à domicile contre Chicago, en roue libre après cette cinquième défaite de suite. Traoré est le premier rookie de l'histoire de la franchise à distribuer autant d'assists sur un match. Guerschon Yabusele était titulaire dans le camp adverse et n'a marqué que 3 petits points. Sans Michael Porter Jr, les Nets s'en sont remis à Nic Claxton, auteur de 28 points.

- Encore menés à 3 minutes de la fin, le Jazz est allé créer la surprise à Miami (115-111). Brice Sensabaugh a été clutch avec un panier à 3 points à 47 secondes de la fin pour permettre à Utah de virer en tête. Jaren Jackson Jr a marqué 22 points avec sa nouvelle équipe, qui n'a gagné que 5 fois sur les 23 derniers matches. Andrew Wiggins et Kasparas Jakucionis ont tous les deux manqué des tirs pour égaliser ou repasser en tête dans les dernières secondes.

- Le Magic a profité du retour de Franz Wagner, absent depuis les matches en Europe, et d'une grosse deuxième mi-temps pour dominer Milwaukee (118-99). Wagner a inscrit 14 points en 17 minutes en sortie de banc, soit autant que son frère Moritz. Anthony Black (26 pts) et Desmond Bane (25 pts) se sont occupés du gros du scoring. C'est la troisième victoire de suite pour les Floridiens, qui reviennent à deux longueurs de la 6e place à l'Est.

- L'autre altercation de la nuit a fait moins de bruit. Naz Reid et Mouhamed Gueye ont voulu en découdre et ont été expulsés lors de la victoire de Minnesota face à Atlanta. Les Timberwolves se sont réveillés de manière convaincante après une mauvaise série, grâce notamment aux 30 points d'Anthony Edwards et au triple-double de Julius Randle (18 pts, 12 rbds, 10 asts). Rudy Gobert a compilé 18 points et 6 rebonds. Zaccharie Risacher est passé à côté offensivement : 3 points à 1/9 pour le sophomore français.

Another fight this time Naz Reid and Mouhamed Gueye pic.twitter.com/z7RylyvOQs — ✶Ⓜ️𝕒𝕣𝕔𝕦𝕤 ▶️✶ (@_MarcusD3_) February 10, 2026

Maxime Raynaud claque un 21-20 !

- Après leur étonnante victoire face à Minnesota, les Pelicans ont enchainé face aux très faibles Kings (120-94). Sacramento, qui est sur 13 défaites consécutives, n'a pas pu freiner Trey Murphy (23 pts), Jeremiah Fears (20 pts) et Zion Williamson (18 pts). On va quand même se permettre un cocorico avec l'énorme prestation statistique de Maxime Raynaud, qui a fini le match avec 21 points et 20 rebonds, seule éclaircie dans la nuit pour les Californiens.

- Quelle fin de match des Warriors ! Menés de 13 points à 8 minutes de la fin, ils se sont finalement imposés contre les Grizzlies (114-113) en passant un 19-5 et surtout en terminant sur un 11-0 pour l'emporter sur un panier pour la gagne de Gui Santos.

WILD SEQUENCE TO END MEM/GSW! De'Anthony Melton wins the jump ball.

Al Horford tries to score.

Al Horford rebounds his own miss.

Al Horford passes it to Gui Santos.

Gui Santos scores.

Warriors get the stop. Golden State closes the game on an 11–0 run to secure the W! pic.twitter.com/DL93rJKNt0 — NBA (@NBA) February 10, 2026

Memphis a fini la partie sans ses titulaires en laissant notamment Ty Jerome (19 pts) sur le banc. Pat Spencer a inscrit 17 points face à l'équipe de son frère Cam.

- Sans Shai Gilgeous-Alexander, c'est Jalen Williams qui a pris les choses en main pour le Thunder, vainqueur de Lakers privés de Luka Doncic. Williams a inscrit 23 points et les champions en titre ont surfé sur leur adresse extérieure (42%) pour prendre le dessus sur Los Angeles en maîtrisant mieux les moments importants. LeBron James a fini avec 22 points pour les Angelenos.

- Enfin Portand n'a fait qu'une bouchée de Philadelphie, lourdement battu en l'absence de Joel Embiid. Toumani Camara s'est offert un match à 30 points avec 8 paniers primés tandis que Deni Avdija a compilé 26 points, 10 rebonds et 8 passes.