Moussa Diabaté et trois joueurs expulsés après une bagarre !

Moussa Diabaté a été expulsé en compagnie de trois autres joueurs après une grosse embrouille lors du match entre Charlotte et Detroit.

Moussa Diabaté risque de passer à la caisse et peut-être même de manquer un match... Le Français, excellent cette saison avec les Hornets, a perdu son sang froid cette nuit, lors de la défaite de Charlotte contre Detroit après 9 victoires consécutives. Diabaté s'est retrouvé dans une altercation avec Jalen Duren, l'intérieur All-Star des Pistons, et a voulu en découdre avec lui même après la première intervention des autres joueurs.

Après un rapide contact en face à face, Duren a mis la main au visage de Moussa Diabaté et l'a clairement fait vriller. L'international français a cherché à lui rendre la monnaie de sa pièce plusieurs fois, même retenun avant qu'un contrefeu n'explose.

Miles Bridges s'en est mêlé, poing à l'appui, et Isaiah Stewart, habituel enforcer des Pistons, s'en est mêlé. D'ailleurs, ce dernier pourrait être fortement sanctionné pour son intervention dans cette bagarre vue ses antécédents.

La scène chaotique, survenue dans le 3e quart-temps, a débouché sur l'expulsion de Moussa Diabaté et des trois autres belligérants.

La NBA étant de moins en moins fan de ces scènes-là, il faut s'attendre à des sanctions d'ici la fin de la semaine.

Avant son expulsion, Moussa Diabaté était à 0 point et 6 rebonds en 19 minutes, lui qui tourne à plus de 8 points et 8 rebonds par match cette saison.