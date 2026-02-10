Pourquoi Isaiah Stewart risque une lourde suspension

Parmi les acteurs majeurs de la mêlée quasi-générale entre les Pistons et les Hornets, Isaiah Stewart pourrait être sévèrement sanctionné.

Une embrouille des Detroit Pistons sans Isaiah Stewart n’est pas vraiment une embrouille. L’intérieur de la franchise du Michigan trouve toujours le moyen de se retrouver impliqué dans chaque altercation qui concerne son équipe. Le signe d’un vrai enforcer qui défend les autres ? Et bien en réalité pas complètement.

Le joueur de 24 ans a évidemment été participé à la grosse bagarre qui a eu lieu sur le parquet des Charlotte Hornets la nuit dernière et il fait partie des quatre hommes qui ont finalement été éjectés par les arbitres.

Pourtant, il n’avait rien à voir avec la rixe de base. Jalen Duren a provoqué Moussa Diabaté qui, fou de rage, a voulu en découdre avec le pivot All-Star. Miles Bridges est entré dans la mêlée.

Et Stewart alors ? Et bien il a déboulé depuis le banc. Mais pas pour défendre son coéquipier. Duren était déjà hors de portée des coups quand le natif de l’état de New York s’est précipité sur Bridges. Il est tout simplement venu pour venger son camarade. Et ça, dans la lecture de la commission de discipline, ça peut tout changer.

Moussa Diabaté et trois joueurs expulsés après une bagarre !

Des sanctions vont être distribuées par la NBA et les quatre acteurs principaux de ce triste moment seront très probablement suspendus. Isaiah Stewart risque d’écoper d’une sanction plus lourde que les autres.

En effet, Bobby Marks précise que le joueur pourrait payer le fait d’avoir été régulièrement impliqué dans des bagarres. Il est donc considéré comme récidiviste, statut qui entraînerait une absence plus longue, sans être payé pour chaque match manqué.

Stewart s’est justement fait connaître en pourchassant LeBron James pour le frapper en novembre 2021. Trois ans après, en 2024, il avait cogné Drew Eubanks dans le parking de la salle des Phoenix Suns avant un match. Incident qui a entraîné une suspension pour trois rencontres.

Il en a pris une de plus en janvier 2025 en poussant violemment Thomas Bryant. Il a aussi été impliqué lors d’une autre grosse altercation impliquant des joueurs des Pistons et des Timberwolves en mars 2025. Plus récemment, il s’est embrouillé avec Jaylen Brown pendant un match. Le fou du bus.