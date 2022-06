Voilà pourquoi Stephen Curry n’a pas été MVP des Finales en 2015

Après son premier titre en 2015, beaucoup pensaient que le trophée de MVP des Finales reviendrait à Stephen Curry. Le meneur n’a encore à ce jour jamais obtenu cette distinction malgré ses trois bagues. Si cette récompense a apparemment peu d’importance à ses yeux, elle laisse un vide dans son palmarès.

Le fait qu’Andre Iguodala ait été nommé MVP des Finales en 2015 reste encore en travers de la gorge de certains. Mais rappelons qu’à l’époque, Curry n’a pas reçu le moindre vote. Iguodala a primé avec sept voix, tandis que LeBron James, malgré la défaite, a hérité des quatre restantes. Howard Beck, de Sports Illustrated, a donc pris le temps d’interroger neuf votants de 2015 pour comprendre leur décision.

Andre Iguodala plutôt que Stephen Curry aux Warriors

Sam Amick : "Après trois matches, j’avais l’impression que LeBron James était en train d’éviscérer les Warriors. Plus important, que Steph se faisait déchirer dans ce matchup, et il a eu un très mauvais Game 2. Les Game 1 et 3 n’étaient pas mauvais sur la feuille de match, mais défensivement, il était un peu ciblé. […] Quand Andre Iguodala a rejoint le cinq majeur dans le Game 4, ce n’était pas seulement pour ralentir LeBron. C’était aussi pour écarter le jeu et rendre les choses plus simples pour Steph. LeBron était incroyable, mais je ne me sentais pas à l’aise à l’idée de voter pour lui sans Game 7. Et à partir de là, je me serais voilé la face si j’avais pensé que Stephen Curry était le joueur des Warriors le plus impactant dans les Finales."

Ken Berger : "Pour moi, LeBron était en tête après les trois premiers matches. Comment aurait-il ne pas l’être après avoir mis 44 points, 8 rebonds et 6 passes en 45 minutes, 39-16-11 en 50 minutes et 40-12-8 en 46 minutes ? Steph était le meilleur joueur des Warriors après trois matches… mais il était très loin du meilleur joueur de la série. La série a changé quand Steve Kerr a fait entrer Iguodala dans le cinq majeur au Game 4. Dans ce match décisif, LeBron était humain et les Warriors ont égalisé la série 2-2. […] Je voterais toujours de la même manière. Golden State n’a pas perdu un seul match avec Iguodala dans le cinq de départ et les stats de LeBron dans cette série ont éclipsé celles de Curry. Je me suis demandé : est-ce que je vote pour le meilleur joueur de la série, même s’il a perdu ? Ou est-ce que je vote pour le joueur dont le rôle a, à mon avis, joué le rôle le plus évident dans le résultat de la série ? Au final, j’ai choisi la deuxième option."

Jason Lloyd : "Si les Cavaliers avaient été jusqu’au Game 7 et avaient poussé la série le plus loin possible, LeBron aurait eu mon vote quoiqu’il arrive. Le fait que les Cavs aient perdu en six matches, avec trois défaites à la fin de la série, l’a disqualifié pour mon vote. Donc c’était entre Steph et Iggy. Il s’avère que la série a basculé quand Iggy a intégré le cinq majeur. Quand Iguodala n’était pas sur le terrain dans ces Finales, LeBron James a tiré à 44% et les Cavaliers ont outscoré les Warriors de 30 points. Quand Iguodala était sur le terrain, il était le principal défenseur de James. LeBron a tiré à 38% et les Warriors ont outscoré les Cavs de 55 points. Sans Iguodala, les Cavaliers auraient gagné la série. C’est assez valuable pour moi. […] Je pense toujours que nous avons voté de la bonne manière et je ferais le même vote aujourd’hui. La plupart des discussions cette année concernaient LeBron et Iggy. Steph est venu après coup, et c’est pour ça que personne n’a voté pour lui."

Rusty Simmons : "J’ai à peine envisagé Curry, mais je me suis véritablement demandé si je voterais pour le meilleur joueur des Finales ou le plus valuable. LeBron James était clairement le meilleur joueur dans la série et Andre Iguodala était clairement le joueur le plus valuable de l’équipe gagnante. Curry ne faisait pas partie de mes choix. Même en prenant en considération qu’il a amené les Warriors là où ils n’avaient pas été depuis 40 ans. […] Une fois par semaine, je me demande si j’ai eu raison d’avoir voté pour Iguodala plutôt que pour James quand des émissions sportives un peu ‘choc’ en parlent. Mais je ne pense toujours pas que Curry devrait être dans la conversation et ça ne m’a jamais effleuré l’esprit."

Marc Spears : "Il n’y a pas eu de vote pour le MVP des Finales, le MVP du All-Star Game ou de la saison régulière qui m’a autant déchiré que celui-ci. Nous n’avions pas beaucoup de temps pour y réfléchir non plus. Finalement, l’impact défensif d’Iguodala face à LeBron m’a convaincu. Mais c’était de peu."

Marc Stein : "Je suis l’un des plus grands admirateurs de Stephen Curry dans les médias. Mais je n’ai aucun remords à propos de ce vote. […] Ces Warriors tournaient autour de Stephen Curry et ils le font encore. Mais j’ai choisi Iguodala au final, car il a changé la série quand il est devenu titulaire. Les gens oublient qu’il a marqué 25 points dans le Game 6 pour gagner le titre. Les gens oublient aussi que les Warriors étaient dans un sale état, à 2-1 contre un outsider qui a gagné deux matches sans Kevin Love et Kyrie Irving pour prendre l’avantage dans la série. Iguodala a changé la série, c’est pour ça qu’il a eu mon vote."

Stephen Curry dans le rôle de LeBron James et Michael Jordan

LeBron James, le meilleur joueur de la série

Steve Aschburner : "De mon point de vue, Curry a été bon, mais pas excellent. Il a eu beaucoup d’aide sur divers points dans cette série. Pendant ce temps, LeBron avait très peu, voire aucune aide avec les absences de Kyrie et Kevin Love. Je voterais toujours de la même manière. Je savais que c’était ‘historique’ dans le sens où un seul MVP des Finales a été dans l’équipe perdante (Jerry West, en 1969). Mais le one man show de James était remarquable. Trois matches à 40 points ou plus. Deux triple-doubles. Cinq double-doubles. Sans la production de LeBron James, les Cavaliers se seraient faits sweeper. Le deuxième plus gros scoreur à Cleveland était Timofey Mozgov avec 14 points par match."

Zach Lowe : "Si j’avais voté pour un joueur des Warriors, j’aurais voté pour Curry. J’ai juste trouvé que ce que LeBron a fait, en emmenant cette équipe des Cavaliers sans Kyrie Irving et Kevin Love (jusqu’au Game 6), était plutôt remarquable. […] Il y avait beaucoup de tensions parmi les votants sur la question de voter pour un joueur de l’équipe perdante. Je n’avais pas vraiment de scrupules là-dessus. J’ai pensé qu’il était le meilleur joueur de la série d’assez loin pour que je sois à l’aise à l’idée de voter pour lui et je voterais encore de la même manière aujourd’hui."

Jeff Van Gundy : "Je pensais que c’était évident (pour LeBron James). Et sinon, la seconde évidence était que si c’était un joueur des Warriors, c’était Curry. […] Mon second choix aurait été Curry."

En cas de victoire des Warriors, Stephen Curry est aujourd’hui bien parti pour remporter son premier titre de MVP des Finales. Une récompense qu’il attend sans doute depuis ce jour. Toutefois, tous s’accordent à dire que ce trophée a peu d’importance dans la carrière du meneur. Il a déjà trop accompli pour qu’une ligne supplémentaire à son CV y change quoi que ce soit.