Pour conserver une telle constance et régularité au tir, Stephen Curry a l’habitude de réaliser différents exercices avec son entraîneur Brandon Payne. Notre partenaire Better Athlete vous décortique justement l’un de ses exercices préférés à l’entraînement.

Les règles du Stephen Curry Challenge

Comme vous l’avez vu dans la vidéo, les règles de cet exercice de tir sont simples. Vous devez travailler sur demi terrain et positionner 5 plots à l’extérieur de la raquette : un à 0° sur la droite (spot 1), un à 45° (spot 2), un face au cercle (spot 3), un à 45° sur la gauche (spot 4) et enfin un à 0° sur la gauche (spot 5).



Le but du jeu est tout simplement de mettre au minimum 5 paniers sur 7 tentatives sur chaque spot. Mais pour y parvenir il faut respecter les règles suivantes :

réaliser 3 types de tir différent dans cet ordre spécifique : 1) un tir au niveau du plot (en catch and shoot ou non); 2) un tir en avançant d’un mètre par rapport au plot après un dribble, 3) un tir en reculant (step back) en réalisant un dribble,

Dribbler de la main droite quand vous êtes sur la partie droite du terrain et dribbler de la main gauche quand vous êtes sur la partie gauche du terrain (pour le tir au centre, vous avez le choix),

Revenir au plot précédent si vous n’avez pas inscrit au minimum 5 paniers sur 7 tentatives ,

Faire l’exercice dans le temps imparti.

Le temps

Vous avez la possibilité de réaliser cet exercice selon différents niveaux de difficulté :

En niveau débutant, vous aurez 7 minutes pour terminer l’exercice en réalisant au minimum 5/7 sur chaque plot.

En intermédiaire, vous aurez 5 minutes pour terminer l’exercice,

En niveau expert, vous aurez 2 minutes pour terminer l’exercice sachant qu’il a fallu seulement 1 min 47 pour que Steph Curry finisse ce challenge (et sans échauffement).

[Technique] Comment s’améliorer aux lancers-francs