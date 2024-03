Stephen Curry touché à la cheville, les Warriors tremblent…

Sur une meilleure dynamique ces dernières semaines, les Golden State Warriors ont chuté face aux Chicago Bulls (122-125). Malgré une petite avance dans le money-time, les Californiens n'ont pas su l'emporter sans Stephen Curry.

A 3 minutes et 51 secondes de la fin de la partie, le meneur a dû céder sa place sur le parquet. En effet, sur une course offensive anodine, le vétéran de 35 ans s'est tordu la cheville. Incapable de continuer à cause de la douleur, Curry attend désormais de connaître la sévérité de sa blessure.

"Je ne sais pas encore. Il a mis son pied dans un seau de glace pour le moment. Et je n'ai pas parlé avec le staff pour le moment", a temporisé son coach Steve Kerr.

"Cela craint, mais tout le monde doit faire avec des blessures. Il faut simplement faire de son mieux pour les gérer", a résumé Draymond Green.

Autant le dire tout de suite, il s'agit d'un gros coup dur en perspective pour Golden State. A la lutte pour une place directe en Playoffs, l'actuel 9ème de la Conférence Ouest ne peut pas se permettre de perdre son leader.

Même pour quelques matches. Pour remplacer Stephen Curry, les Warriors ont par contre une solution fiable avec Chris Paul. Mais cette équipe a trop besoin de son chef pour réussir...

Steph Curry suffered a lateral ankle sprain today The Zamst ankle brace will hopefully limit severity pic.twitter.com/SjrXvQNAwY — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) March 8, 2024

