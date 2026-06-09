Interrogé sur le GOAT des meneurs, Stephen Curry a livré une réponse très claire : selon lui, seul Magic Johnson peut rivaliser avec lui.

Interrogé sur le plus grand meneur de jeu de tous les temps, Stephen Curry a livré sa réponse.

L’ancien joueur NBA Gilbert Arenas a demandé à la star des Golden State Warriors s’il était le meilleur point guard de l’histoire. Sa réponse a été particulièrement claire. Stephen Curry ne se voit qu’un seul rival dans cette discussion.

« Oui. Je dois l’être », a-t-il répondu, avant de rappeler : « C’est Magic et moi dans cette conversation. »

Autrement dit, le quadruple champion NBA estime que seuls lui et Magic Johnson peuvent réellement prétendre au statut de plus grand meneur de jeu de l’histoire.

Une affirmation forte, même si Curry a immédiatement tenu à rappeler le poids du palmarès de l’ancienne légende des Lakers.

«Le CV de Magic n’a pas de sens. Donc le fait qu’on soit même en train d’avoir cette conversation, c’est une situation dans laquelle je n’aurais jamais pensé me trouver. »

Le dossier Curry s’est considérablement renforcé au fil des années. Le meneur des Warriors possède quatre titres NBA, deux trophées de MVP de saison régulière et reste le seul joueur de l’histoire à avoir remporté le trophée de MVP à l’unanimité.

Au-delà des récompenses, son influence sur le jeu est souvent avancée comme son principal argument. Son impact sur l’utilisation du tir à trois points a profondément transformé les attaques NBA et modifié la manière dont les équipes construisent leurs effectifs.

Face à lui, Magic Johnson conserve un CV hors norme avec cinq titres NBA, trois trophées de MVP et neuf apparitions en Finales (en douze saisons !) au cours d’une carrière qui a marqué l’histoire des Los Angeles Lakers et de la ligue.

Si le débat reste largement subjectif, Stephen Curry a au moins clarifié sa position : pour lui, la liste des candidats au trône des meneurs de jeu se limite à deux noms.

Difficile de lui donner tort.

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