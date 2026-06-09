Spurs vs Knicks : Les notes du Game 3

De’Aaron Fox : B+

D’un côté, il a beaucoup raté (4 sur 14). Mais malgré toute sa maladresse parfois frustrante, De’Aaron Fox a hissé son niveau de jeu dans les moments où les Spurs avaient le plus besoin de lui. Ses deux contres consécutifs (bon, le deuxième est une faute mais les Knicks n’avaient plus de challenge disponible) sur Karl-Anthony Towns et son panier crucial à 12 secondes du buzzer ont fait toute la différence. Le meneur All-Star a pesé dans le jeu (8 pds). S’il retrouve enfin de la réussite, les Spurs arrêteront peut-être de se faire peur.

Victor Wembanyama : A presque +

On savait qu’il serait au rendez-vous. Et il a évidemment délivré une performance de patron. 32 points, 8 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 3 contres et un effort et des points lissés tout au long de la soirée. Dont 10 dans le quatrième quart-temps. Victor Wembanyama n’a même pas semblé vraiment fatigué malgré ses 39 minutes de jeu. Il a résisté au défi physique de KAT et des Knicks pour imposer sa volonté dans la peinture en étant en plus très propre niveau efficacité (11 sur 18, un seul TO).

Les Knicks viennent-ils de réveiller Wembanyama ?

Stephon Castle : A

Clairement le facteur X de la soirée pour San Antonio. Il a sorti le « attack mode » qu’il fallait. Les éperons ont fait le choix d’agresser la raquette possession après possession et cette stratégie est parfaitement illustrée par Stephon Castle, qui a mis à mal la défense adverse sur tous ses drives. 23 points, 5 rebonds et 5 passes au final, avec notamment un panier à trois-points particulièrement clutch à la fin de l’horloge des 24 secondes en plus des deux lancers pour la gagne.

Dylan Harper : B

Lui aussi a beaucoup raté (5 sur 18), notamment de loin (1 sur 8). Il y a certain tir extérieur qu’il n’aurait pas dû prendre. Mais il se fait confiance et c’est essentiel pour San Antonio. Vraiment essentiel. Parce que dans l’effort, Dylan Harper a été déterminant, comme en témoigne ses 9 rebonds, en plus de ses 13 points et 4 passes.

Julian Champagnie : B

Brillant dans son rôle, qui est bien sûr plus limité. Julian Champagnie a planté derrière l’arc quand il fallait (3 sur 7) tout en étant aussi à l’aise sur le drive par moments. Solide.

Devin Vassell : B+

Pareil, avec une notion un poil plus clutch. Il est bien dans son rôle et il a le deuxième meilleur différentiel du match pour San Antonio.

Keldon Johnson : B

Parce que le meilleur +/-, c’est lui. Keldon Johnson, avec +14. Il n’a pas la meilleure note pour autant mais l’ancien champion olympique a enfin contribué dans cette série ! Lui aussi était plus agressif en dribble et ça s’illustre par le fait qu’il n’a pas pris un seul trois-points. Sa faute sur Mitchell Robinson aurait pu coûter chère aux Spurs, tout comme un ou deux choix litigieux, mais il a été important sur ce match.

Les Spurs climatisent le Garden et prennent le Game 3

OG Anunoby : A

On a vu du Kawhi Leonard prime chez OG Anunoby, auteur d’un match de mammouth des deux côtés du terrain. 28 points, du drive, des contres, des tirs clutch… on a failli lui donner le premier A+ de la série.

Jalen Brunson : A-

Jalen Brunson a fait son meilleur match en termes d’adresse (11 sur 25) et il a encore montré dans les moments les plus chauds qu’il savait être décisif. Et dans le même temps, il a parfois été à nouveau bien gêné par la défense physique de Stephon Castle et de Dylan Harper, qui l’ont poussé à perdre 5 ballons. Il y a eu beaucoup plus de séquences où les Knicks se sont un peu écartés de leurs principes collectifs pour laisser leur meneur se débrouiller seul et ce n’est pas forcément bon signe pour New York. Mais lui était au rendez-vous.

Josh Hart : A

Ça aurait pu être le Josh Hart game (enfin surtout celui d’Anunoby) si les Knicks avaient gagné. Les Spurs ont fait le choix de laisser seul l’ailier new-yorkais et il les a fait payer en mettant 4 de ses 7 tentatives à trois-points. Dont 3 en première mi-temps. 16 points, 9 rebonds et 5 passes à l’arrivée pour le vétéran.

Karl-Anthony Towns : C+

Il est bel et bien le baromètre new-yorkais sur ces finales. Excellent lors des deux premiers matches gagnés par les Knicks, Karl-Anthony Towns a nettement moins pesé sur ce Game 3. Mais est-ce vraiment de sa faute ? Quelque part, l’intérieur a surtout été beaucoup moins alimenté en ballons. Il a terminé avec 11 points et 8 rebonds mais sans parvenir à ralentir autant Victor Wembanyama.

Mikal Bridges : Non noté

Est-ce que quelqu’un sait si les services secrets chargés de la sécurité l’ont finalement laissé entrer dans la salle ? Ou alors il s’est trompé de gymnase ? Quelqu’un a des nouvelles de lui ?

Jordan Clarkson : B+

Un passage de 11 minutes avec 10 points à la clé pour Jordan Clarkson, auteur de quelques paniers importants. Là aussi un potentiel facteur X des Knicks.

Landry Shamet : D

Acclamé par le public du Madison Square Garden, Landry Shamet n’a pas été en réussite. Seulement 1 sur 8 à trois-points pour l’arrière de New York.

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