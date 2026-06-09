Mike Brown accuse les arbitres après la défaite des Knicks

Après la défaite des Knicks lors du Game 3, Mike Brown a longuement dénoncé l'écart de lancers francs entre New York et San Antonio.

Les Knicks ont perdu leur premier match de playoffs depuis près de deux mois cette nuit. Battus 115-111 par les Spurs au Madison Square Garden, les New-Yorkais voient San Antonio revenir à 2-1 dans ces Finales NBA. Si Mike Brown a reconnu les mérites de l'adversaire, l'entraîneur des Knicks n'a pas caché sa frustration envers l'arbitrage.

Au terme de la rencontre, Brown est revenu à plusieurs reprises sur l'écart de lancers francs observé en seconde période. Un sujet qu'il semblait déterminé à mettre en avant avant le Game 4 prévu mercredi.

Les chiffres ont effectivement retenu son attention. Après la pause, les Spurs ont tenté 24 lancers francs contre seulement 8 pour New York. Plus marquant encore, les Knicks se sont retrouvés dans la pénalité durant les 9 dernières minutes et 18 secondes du quatrième quart-temps.

« Je suis stupéfait »

Mike Brown a expliqué avoir discuté du sujet avec les arbitres après la rencontre.

« J'ai parlé avec eux. Ils ont tiré 14 lancers francs contre 3 pour nous dans le troisième quart-temps. J'ai discuté avec eux et ils m'ont répondu : "C'est une faute, c'est une faute." La question que je leur ai posée est la suivante : vous avez peut-être raison, peut-être que nous avons fait faute. Mais eux aussi ont fait faute. »

L'entraîneur des Knicks est revenu plusieurs fois sur ce point au cours de sa conférence de presse.

« Il y aura forcément une histoire autour de ça parce que je viens de le dire. Mais il y a aussi des choses que nous contrôlons et que nous n'avons pas bien faites. Nous les avons laissés frapper les premiers au début du match. Nous les avons laissés frapper les premiers au début de la seconde période. »

Brown a reconnu plusieurs erreurs de son équipe, notamment les pertes de balle et le manque de rigueur défensive. Mais il n'a jamais réellement abandonné le sujet de l'arbitrage.

« Il y a des choses que nous pouvons contrôler et je ne pense pas que nous les ayons contrôlées ce soir. Et puis, encore une fois, peut-être que nous avons commis 24 fautes. Mais je suis stupéfait qu'ils n'en aient commis que huit en seconde période. »

Les joueurs refusent cette explication

Dans le vestiaire, le discours était nettement différent. Karl-Anthony Towns a immédiatement écarté l'idée que l'arbitrage soit à l'origine de la défaite.

« Ça ne nous a pas coûté le match. Nous avons perdu des ballons. Nous n'avons pas exécuté ce qui nous avait permis de gagner 13 matchs de suite. C'est comme ça qu'on perd une rencontre. Nous n'avons pas fait ce que nous faisions depuis 13 matchs. Nous avons décidé de faire autre chose et ça ne marche pas. »

Même constat du côté de Jalen Brunson.

« Je pense que nous avons surtout perdu beaucoup de ballons. Et nous avons fait beaucoup de fautes, ce qui les a envoyés sur la ligne une trentaine de fois. Avec nos pertes de balle en jeu ouvert, nous leur avons offert des situations de transition. »

Les chiffres soutiennent en partie cette analyse. Les Knicks ont complètement déraillé offensivement après la pause, terminant la seconde mi-temps à seulement 36% au tir. Leur dernier quart-temps a été particulièrement compliqué avec un très faible 7 sur 27 au tir.

Une bataille psychologique avant le Game 4

Au-delà du résultat, la sortie de Mike Brown ressemble aussi à une manœuvre classique de Finales NBA. En mettant publiquement l'accent sur l'écart de lancers francs, le coach new-yorkais envoie un message aux arbitres avant le prochain match.

La série reste favorable aux Knicks, qui mènent toujours 2-1. Mais après avoir vu Victor Wembanyama inscrire 32 points et relancer complètement San Antonio, New York sait que le Game 4 pourrait déjà représenter un tournant majeur. Mike Brown a choisi son premier combat de l'entre-deux matchs : celui de l'arbitrage.

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