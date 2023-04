Les Golden State Warriors se trouvent au pied du mur. Lors du premier tour des Playoffs, le champion NBA en titre a perdu les deux premiers matches face aux Sacramento Kings (0-2). Avec les deux rencontres à venir à domicile, Stephen Curry et ses partenaires vont devoir se reprendre.

Et au fil de cette série, une question se pose : l'avenir incertain de certains cadres des Dubs a-t-il impact sur les performances de l'équipe ? On pense à Klay Thompson, qui s'attend à une prolongation max cet été, mais aussi à Draymond Green, potentiellement libre.

Mais de son côté, Curry n'a aucune inquiétude.

"Il n'y a pas de pression supplémentaire à cause de tout cela. Par le passé, la pression était aussi forte qu'aujourd'hui. C'est juste que nous essayions d'obtenir des contrats maximums et toutes ces choses et d'être récompensés de cette manière, mais aussi de gagner au plus haut niveau et de continuer à le faire année après année.

C'est donc la même chose aujourd'hui. C'est juste que le contexte est un peu différent, avec quelques inconnues qui vont s'éclaircir d'elles-mêmes. Mais la seule façon d'en arriver là, c'est de gagner. Et c'est ce que nous avons réussi à faire la plupart du temps tout au long de ce parcours", a rappelé Stephen Curry pour Fox Sports.