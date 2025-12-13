À 37 ans, Stephen Curry bat un record de Michael Jordan en devenant le joueur ayant le plus de matchs à 35 points après 30 ans. Une performance unique.

Stephen Curry continue de défier le temps. À 37 ans, la star des Golden State Warriors vient de dépasser Michael Jordan pour devenir le joueur ayant signé le plus de matchs à 35 points après 30 ans. Un record que personne n’était censé aller chercher… surtout pas un meneur de 1,88 m dans une ligue toujours plus physique.

Un record historique : Curry laisse Jordan derrière lui

Vendredi soir, malgré la défaite contre les Timberwolves, Curry a livré une démonstration : 39 points, 14/28 au tir, 6/15 à trois-points, plus 5 rebonds et 5 passes.

Ce coup de chaud porte son total à 94 matchs à 35 points ou plus depuis ses 30 ans, soit un de plus que Michael Jordan (93).

Un symbole immense : MJ a longtemps incarné la référence absolue de longévité au très haut niveau. Curry, lui, continue de repousser les standards… tout en étant plus petit, plus léger et plus ciblé que jamais par les défenses.

Cette saison, il tourne encore à 28,5 points par match. À son âge, personne n’a jamais scoré avec une telle régularité.

Une domination intacte malgré les blessures

Ce match était aussi son retour après une blessure à la cuisse qui l’avait éloigné cinq rencontres. Il n’a pourtant rien perdu : c’était déjà son sixième match à 35 points cette saison, en seulement 17 apparitions.

Les Warriors, diminués par les absences d’Al Horford et Draymond Green, n’ont pas réussi à résister à Minnesota. Mais l’essentiel est ailleurs : Curry reste une anomalie statistique vivante.

Bientôt un autre moment historique ?

Dans les prochaines semaines, Stephen Curry pourrait connaître un autre instant unique : jouer pour la première fois de sa carrière en saison régulière avec son frère Seth.

Un chapitre que les frangins et les fans attendent depuis longtemps.