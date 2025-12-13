Les résultats de la nuit en NBA, celle de Rudy Gobert

Bulls @ Hornets : 129-126

Hawks @ Pistons : 116-142

Pacers @ 76ers : 105-115

Cavaliers @ Wizards : 130-126

Jazz @ Grizzlies : 130-126

Nets @ Mavericks : 111-119

Timberwolves @ Warriors : 127-120

Rudy Gobert fait mal aux Warriors, Donovan Mitchell déchaîné !

- Dans une belle affiche à l'Ouest, les Minnesota Timberwolves ont pris le meilleur sur les Golden State Warriors (127-120). Les Wolves ont fait la différence à l'intérieur avec la domination du duo Rudy Gobert (24 points, 14 rebonds) - Julius Randle (27 points, 9 rebonds, 6 passes décisives).

Sans Anthony Edwards, Minnesota a insisté dans la raquette afin de profiter des lacunes des Warriors. Sans Draymond Green et Al Horford, les Californiens n'ont jamais trouvé la solution pour ralentir l'attaque adverse. A l'image de l'impact de Naz Reid (18 points, 7 passes décisives) en sortie de banc.

Pour autant, ce match a été longtemps disputé grâce à Stephen Curry (39 points), excellent pour son retour. Pourtant esseulé - avec un Jimmy Butler (15 points) assez discret -, il a marqué 14 points dans le dernier quart-temps pour relancer le suspense. Mais Gobert puis Donte DiVincenzo (21 points), auteur d'un panier primé décisif, ont redonné un avantage définitif à Minnesota.

- Malgré le début de saison mitigé des Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell enchaîne les belles performances. Le meneur a été le grand artisan de la victoire de son équipe sur le parquet des Washington Wizards (130-126).

Face au cancre de la Conférence Est, la franchise de l'Ohio a eu besoin d'un match XXL de Mitchell : 48 points (17/31 aux tirs). Grâce à une belle entame, Cleveland pensait avoir le match en main puis a totalement perdu le fil...

En face, CJ McCollum (27 points) et Bub Carrington (27 points) se sont régalés pour permettre à Washington de s'envoler. Malgré un retard de 17 points, les Cavs ont pu compter sur Mitchell, auteur de 24 points dans le dernier quart-temps, pour arracher la victoire.

Dans cette remontée, il a été tout de même épaulé par Evan Mobley (23 points, 13 rebonds) et Darius Garland (18 points, 6 passes décisives). A noter les absences des Français Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly dans les rangs des Wizards.

- Joel Embiid est encore capable d'évoluer à un très haut niveau ! Pour ceux qui en doutaient, le Camerounais a sorti le grand jeu face aux Indiana Pacers (115-105). 39 points (à 12/23 aux tirs) et 9 rebonds en 32 minutes.

En l'absence de Tyrese Maxey, l'intérieur a clairement pris ses responsabilités. Avec les apports de Paul George (23 points) et de VJ Edgecombe (22 points) pour le soutenir, il a affiché une agressivité rarement vue chez lui cette saison.

Et Embiid a même été déterminant en fin de partie pour valider ce succès. Chez les Pacers, Pascal Siakam (20 points) et Andrew Nembhard (18 points) se sont bien battus. Et Indiana avait même repris l'avantage à 9 minutes du terme de la rencontre. Mais cette équipe reste limitée et a craqué dans le money-time (en encaissant un 13-2), à l'image de la faute technique sifflée à Rick Carlisle.

EMBIID DOMINATES IN PHILLY! 😤 39 PTS

😤 9 REB 76ers get the win at home. pic.twitter.com/qUgPrz33C2 — NBA (@NBA) December 13, 2025

- Bien installés en tête de la Conférence Est, les Detroit Pistons ont écrasé les Atlanta Hawks (142-115). Après un premier quart-temps accroché, la franchise de Motor City a imposé son rythme et s'est inexorablement détachée.

En profitant des largesses défensives adverses, les Pistons ont fait la différence avec 10 joueurs à 10 points ou plus. Un vrai succès collectif avec tout de même les impacts de Cade Cunningham (15 points, 6 passes décisives en 23 minutes), de Jalen Duren (14 points, 7 rebonds en 24 minutes) ou encore d'Isaiah Stewart (17 points).

Jalen Johnson (19 points, 12 passes décisives et 11 rebonds) et Nickeil Alexander-Walker (22 points) ont bien tenté de résister. Mais les Hawks ont été bien trop faibles sur le plan défensif pour rivaliser. En 27 minutes, Zaccharie Risacher a été correct : 10 points (5/8), 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions.

Fin de série pour Chicago, le record de Keyonte George

- Après 7 défaites consécutives, les Chicago Bulls ont retrouvé le goût de la victoire sur le parquet des Charlotte Hornets (129-126). Un succès très difficile à obtenir pour la franchise de l'Illinois ! Dans le troisième quart-temps, les Hornets avaient la maîtrise de la partie avec 13 points d'avance.

Kon Knueppel (33 points - record en carrière) et Miles Bridges (32 points) ont martyrisé la défense des Bulls en l'absence de LaMelo Ball. Mais heureusement pour Chicago, Josh Giddey (26 points, 11 passes décisives et 7 rebonds) a décidé de prendre les choses en main.

Grâce à l'Australien, les Bulls ont réalisé un véritable come-back. Et ils ont aussi pu compter sur l'impact de Zach Collins (16 points) afin de renverser les Hornets. Sur le fil, Coby White (20 points) a également été important. Pour les Français, la soirée a été difficile. Moussa Diabaté (2 points, 3 rebonds) et Tidjane Salaün (5 points, 3 passes décisives) n'ont pas brillé.

- Keyonte George continue de se montrer avec le Utah Jazz. Le meneur a réalisé son record en carrière (39 points) pour s'offrir les Memphis Grizzlies (130-126). Auteur des 6 derniers points de son équipe, il a été clutch pour faire basculer le match.

Pour son retour, Ja Morant (21 points, 10 passes décisives) n'a pas démérité. Cependant, il a eu du déchet (7/20 aux tirs, 4 turnovers). Malgré les bons matches de Santi Aldama (22 points), de Cam Spencer (20 points) ou encore de Cedric Coward (17 points, 12 rebonds), la défense de Memphis a été bien trop friable.

George s'est régalé, mais Lauri Markkanen (26 points), Jusuf Nurkic (13 points, 17 rebonds) et Kevin Love (20 points, 8 rebonds) ont aussi pesé. Et dans le money-time, George a donc assumé pour faire chuter Memphis.

CAREER NIGHT FOR KEYONTE GEORGE! 🎵 39 PTS (career-high)

🎵 6 REB

🎵 8 AST

🎵 2 STL

🎵 5 3PM Jazz get the win on the road! pic.twitter.com/GslaQ7GoLf — NBA (@NBA) December 13, 2025

- Enfin, les Dallas Mavericks ont battu les Brooklyn Nets (119-111). Pour enchaîner cette seconde victoire consécutive, la franchise texane a dû s'arracher. Car en face, Michael Porter Jr (34 points) a longtemps porté son équipe.

Mais le réveil d'Anthony Davis a tout changé. Auteur de 20 de ses 24 points en seconde période, l'intérieur a relancé les Mavs. A ses côtés, Cooper Flagg (22 points, 8 rebonds, 0 turnover) a été très propre pour valider une 5ème victoire sur les 6 derniers matches.

Naji Marshall (17 points), Max Christie (15 points) et Klay Thompson (12 points) ont également répondu dans le collectif texan. A noter que Nolan Traoré a passé 9 minutes sur le parquet : 0 point (0/2) et seulement 1 rebond.

