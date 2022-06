Stephen Curry devrait jouer le game 4, les nouvelles sont rassurantes

Au vu des images de Stephen Curry en train de grimacer et de sa sortie à 2 minutes de la fin du game 3 des Finales NBA, on avait quelques inquiétudes pour lui. Il semblerait que la présence du meneur des Golden State Warriors pour le game 4 ne soit pas en doute.

D'après Chris Haynes de Yahoo Sports, Curry est arrivé au TD Garden pour la séance d'entraînement du jeudi sans boîter de façon manifeste et avec un pas nettement plus assuré qu'à la sortie du match précédent. Shams Charania de The Athletic ajoute que Stephen Curry n'a pas eu besoin de passer d'IRM et devrait bien être en tenue la nuit prochaine, après avoir évité une blessure aussi sérieuse que la précédente face aux Celtics.

C'est évidemment une nouvelle fondamentale pour les Warriors, tant Curry est indispensable et le joueur le plus régulier de l'équipe depuis le début de ces Finales NBA. Il ne sera peut-être pas à 100%, mais l'espoir de prendre un match à Boston pour égaliser à 2-2 dans cette série est bien plus crédible en sa présence.

Pour rappel, Stephen Curry s'était tordu de douleur après un ballon disputé au sol sur lequel Al Horford lui avait bloqué le pied de façon involontaire. Une situation similaire avec Marcus Smart plus tôt dans la saison l'avait contraint à manquer plusieurs semaines de compétition.

