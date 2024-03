Si vous doutiez qu'il y avait une énorme pression sur les Warriors en ce moment, ne doutez plus. La réaction de Stephen Curry à l'expulsion très évitable de Draymond Green après moins de 4 minutes de jeu contre Orlando la nuit dernière, le montre bien. Après avoir vu son camarade de (presque) toujours sortir pour avoir protesté de manière trop intense, alors que Golden State a besoin de lui pour se qualifier pour le play-in, Curry a donné l'impression de retenir des larmes et s'est caché sous son maillot de dépit.

Steph’s reaction to Draymond’s ejection pic.twitter.com/5TH5DYC9w1 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 27, 2024



Après ses paniers clutch en fin de partie, on l'a vu dans un mood un peu différent et le double MVP a extériorisé son soulagement en mettant un coup de pied dans les chaises du coin des Warriors. Après la rencontre, son discours était plus sobre, mais en disait quand même long.

"Tout ce que je peux dire c'est que l'on a besoin de lui. Il le sait. On le sait tous. Donc peu importe ce qu'il faut faire, mais il doit être sur le terrain et disponible. C'est ce qui doit se passer. Surtout à ce moment de l'année alors que l'on se bat pour se qualifier pour le play-in. [...] Ma réaction ? On est tous dans l'émotion. C'était dur de démarrer comme ça, mais je suis fier de tous les joueurs qui sont montés au créneau et ont répondu présents de cette manière, parce qu'en back to back, contre une équipe aussi physique, il fallait une belle réponse comme ça".

Les Warriors l'ont emporté à Orlando, après s'être déjà imposés à Miami la veille.