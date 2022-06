Stephen Curry allume totalement certains “experts” !

Stephen Curry a remporté son 4ème titre NBA face aux Boston Celtics (4-2). Dominateur, le meneur des Golden State Warriors a logiquement soulevé le trophée de MVP des Finales. Et au passage, le joueur de 34 ans a réglé ses comptes.

Et attention, le natif d'Akron était totalement en roue libre ! Alors que les fans des Celtics (qui ont chahuté sa femme) et Brian Windhorst (qui a déploré l'argent dépensé par les Warriors) ont été "taquinés", le leader des Dubs s'est surtout lâché sur certains "experts".

Les personnes visées ? Kendrick Perkins et Dominque Foxworth, qui avaient assuré que Curry allait remporter 0 titre après sa prolongation sur 4 ans en août dernier.

Vous portez tout ça et vous essayez de maintenir votre objectif, de ne pas vous laisser distraire. Mais vous portez ce poids et pour en arriver là, tout ressort. C'est spécial", a savouré Stephen Curry devant les médias.

"Je me souviens très bien que certains experts et grandes gueules ont (il fait le geste, ndlr) fait un zéro sur le nombre de titres que nous aurions à l'avenir. En raison de tout ce que nous avons vécu. Nous entendons donc tout ça.

Les Warriors se sont nourris de ce contexte. Face aux doutes et aux critiques, ils ont répondu sur le parquet. Et forcément, après ce sacre, Stephen Curry et les siens ont réglé quelques comptes...

Steph Curry just called out these people in his presser.

“I still remember people holding up the 0.” pic.twitter.com/ro6T3I1cqg

— Joey Linn (@joeylinn_) June 17, 2022