Stephen Curry : les Warriors inspirés par le tiki-taka du Barça

Stephen Curry révèle que Steve Kerr s’est inspiré du tiki-taka du Barça pour bâtir le jeu collectif des Golden State Warriors.

Stephen Curry a révélé que l’une des clés du succès des Golden State Warriors venait… du FC Barcelone. Invité du podcast Mind the Game animé par LeBron James et Steve Nash, le meneur de jeu a expliqué comment Steve Kerr s’était inspiré du célèbre “tiki-taka” pour transformer le jeu offensif de la franchise dès son arrivée en 2014.

« Il voulait simplement apporter quelques ajustements à notre manière de créer des tirs », a raconté Curry.

« Pendant le camp d’entraînement, il nous a montré une séquence du tiki-taka de Barcelone. Il parlait de ça comme d’une philosophie : comment nous allions créer nos tirs grâce au mouvement, comment nous allions faire des choses simples et forcer la défense à prendre un million de décisions par possession, jusqu’à trouver le bon tir. »

Sous Pep Guardiola, le FC Barcelone avait révolutionné le football européen à la fin des années 2000 avec un jeu basé sur la possession, la précision des passes et le mouvement constant. Steve Kerr, grand amateur de sport collectif, y a vu un parallèle direct avec ce qu’il voulait instaurer à Golden State.

« Ça nous a pris un peu de temps pour être à l’aise avec le fait de ne plus appeler de système et de juste laisser le ballon dicter en quelque sorte là où vous devez être. »

Cette approche a permis aux Warriors de devenir l’une des équipes les plus redoutées de l’histoire moderne, avec quatre titres NBA (2015, 2017, 2018, 2022) et un style collectif souvent comparé à une chorégraphie offensive.

Le “tiki-taka” repose sur des passes rapides et des déplacements constants, une idée que Kerr a adaptée au basket pour maintenir la défense adverse en déséquilibre permanent. Plutôt que de s’appuyer sur un créateur unique, les Warriors ont multiplié les écrans, les coupes et les relais jusqu’à ce qu’un tir ouvert apparaisse.

Ce style de jeu est depuis devenu l’une des signatures des Warriors, un système fondé sur le mouvement et la lecture du jeu.. Une identité née d’une philosophie footballistique, et perfectionnée par la précision chirurgicale du plus grand shooteur de l’histoire.

