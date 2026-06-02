Stephen Curry n’est plus free agent : il a trouvé son nouvel équipementier

C’est un très gros coup pour Li-Ning et une défaite pour les marques américaines. L’équipementier chinois va accueillir Stephen Curry au sein de son panel d’athlètes. En effet, après plusieurs mois en tant que free agent sur le marché des chaussures, la superstar des Golden State Warriors a donc choisi son nouveau sponsor pour héberger son label « Curry Brand. » Le contrat serait d’une durée de 10 ans et le montant n’a pas été communiqué.

Le quadruple champion NBA se serait décidé après avoir notamment testé les shoes de son coéquipier Jimmy Butler, lui aussi signé chez Li-Ning, et de Dwyane Wade. Il va avoir la possibilité de signer des sportifs sous sa marque « Curry Brand » pour Li-Ning, qui va aussi commercialiser des produits basket, lifestyle et golf. Des magasins « Curry Brand » pourraient aussi ouvrir aux Etats-Unis et en Chine.

Signé chez Under Armour pendant 13 ans, Stephen Curry a quitté son équipementier en novembre dernier avant de jouer tout le reste de la saison avec diverses paires de chaussures dont des Nike.