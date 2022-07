Stephen Curry, le plus gros problème de la NBA pour Shaquille O’Neal

Dans l'histoire de la NBA, Shaquille O'Neal incarne l'un des joueurs les plus dominants. Et sur sa génération, Stephen Curry a également marqué la grande Ligue de son empreinte. Avec 4 titres obtenus dont 1 en 2022, le meneur des Golden State Warriors continue d'écrire sa légende.

Et justement, l'ancien intérieur considère le natif d'Akron comme "le plus gros problème" de la NBA actuelle. Au sommet de son art, le joueur de 34 ans se montre capable de faire la différence à tout moment et dans toutes les positions.

"Aujourd'hui, la NBA est devenue une ligue pour les shooters. Si vous pouvez tirer la balle de loin, alors vous êtes bien parti... C'est pourquoi je pense que Stephen Curry représente le plus gros problème de la ligue en ce moment. Ce gars ne rate jamais sa cible et peut marquer près du panier, de l'extérieur, au-delà de la moitié du terrain, peu importe. Il y arrive à chaque fois", a estimé Shaquille O’Neal pour Marca.

Sans le moindre doute, Stephen Curry a symbolisé un changement dans le style de jeu de la NBA. Et dans son registre, il s'impose effectivement comme une référence. Au point d'être le joueur le plus problématique à affronter pour les équipes NBA ? C'est l'avis du Shaq !

