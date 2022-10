Stephen Curry rate son premier lancer de la saison… à cause de Kevin Harlan ?

Stephen Curry est probablement le joueur le plus fiable de toute la NBA lorsqu'il s'agit d'aller sur la ligne des lancers. Depuis le début de la saison, le meneur des Golden State Warriors était à 19/19, avant ce match perdu à Phoenix la nuit dernière. Puis à 22/22 au moment de se présenter face au cercle à 4 minutes de la mi-temps. C'est ce moment qu'a choisi Kevin Harlan, le célèbre commentateur de TNT, pour porter un oeil incroyable au MVP des Finales 2022.

"Stephen Curry n'a pas encore raté cette saison", lance-t-il en même temps que le n°30 californien déclenche son geste.

Bim. Le ballon fuit le cercle. Reggie Miller et Candace Parker sont hilares et demandent à Harlan pourquoi il a commis cet impair. Le plus drôle ? Steph Curry lui-même a entendu le journaliste prononcer cette phrase, puisqu'il s'est immédiatement tourné vers lui après son raté en le pointant du doigt.

Kevin Harlan jinxed Steph 🤣🤣 pic.twitter.com/xvEtPy9kK8 — NBA Memes (@NBAMemes) October 26, 2022

Avec le sourire, le double MVP a transformé sa deuxième tentative avec son aisance habituelle. C'est l'un des rares moments où Curry et les Warriors ont souri lors de ce match. Klay Thompson n'avait pas encore été expulsé et le score n'était pas aussi large en faveur des Suns...

CQFR : Devin Booker fait craquer Klay Thompson, SGA majestueux