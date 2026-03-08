Stephen Curry rejoint par une superstar la saison prochaine ?

Les Warriors pourraient tenter un énorme coup pour entourer Stephen Curry. Une superstar comme LeBron James ou Giannis Antetokounmpo pourrait arriver

Et si les Golden State Warriors préparaient un nouveau gros coup pour entourer Stephen Curry ? Selon l’insider d’ESPN Marc J. Spears, la franchise californienne pourrait viser très haut lors de la prochaine intersaison.

Invité de l’émission Willard & Dibs, Spears a expliqué que l’idée d’ajouter une superstar aux côtés de Curry circule bel et bien dans l’environnement de la franchise. À Golden State, on sait que la fenêtre de tir autour du meneur approche de sa fin, et l’objectif est clair : maximiser les dernières années du quadruple champion NBA, encore sous contrat jusqu’en 2027.

Toujours selon Spears, plusieurs noms prestigieux pourraient entrer dans l’équation. Parmi eux, LeBron James et Giannis Antetokounmpo, deux joueurs dont la simple évocation suffit à enflammer les imaginations. L’insider estime même que Curry s’attend lui-même à voir arriver un renfort de ce calibre pour redonner aux Warriors de véritables ambitions de titre.

Un tel scénario ne serait pas totalement surprenant. Ces dernières années, la franchise a déjà montré qu’elle n’hésitait pas à explorer des pistes ambitieuses pour associer Curry à une autre superstar et tenter de rouvrir une dernière fenêtre de titre.

L’idée d’un duo Curry–Antetokounmpo fait notamment rêver depuis quelque temps, tandis que celle de voir Curry et LeBron James enfin coéquipiers en NBA alimente régulièrement les fantasmes depuis leur collaboration avec Team USA.

Pour l’instant, tout cela reste évidemment du domaine de la spéculation. Mais une chose semble certaine : à Golden State, personne ne veut gaspiller les dernières saisons de Stephen Curry au sommet. Et si une superstar venait à se retrouver sur le marché, les Warriors pourraient bien être parmi les premiers à se positionner.