Stephen Curry avait une revanche à prendre sur les Suns

Les Golden State Warriors n'avaient pas oublié la défaite de mercredi... Et Stephen Curry non plus. Cette nuit, les Dubs ont réussi à faire chuter les Phoenix Suns (118-96). La fin d'une belle série pour la formation de l'Arizona, qui restait sur 18 victoires consécutives (record de franchise).

De son côté, Curry voulait vraiment parvenir à prendre une revanche contre le Suns. Bousculé sur le premier match à Phoenix (12 points à 4/21 aux tirs), le meneur des Warriors avait à cœur de réagir chez lui.

Surtout qu'il n'avait pas encore digéré le revers concédé trois jours plus tôt.

"Si c'était bon de stopper leur série ? Oui, parce que nous avons déjà perdu contre eux. Vous ne voulez pas qu'ils viennent dans votre salle et qu'ils poursuivent cette série. Évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose. Il s'agit juste de notre 19ème victoire, mais c'est bien de protéger son terrain. Nous avons un très bon bilan à domicile et une belle série dans cette salle, donc nous préférons continuer la nôtre plutôt que de laisser la leur vivre", a résumé Stephen Curry pour ESPN.

Avec 12 victoires (11 de suite) et 1 défaite au Chase Center, les Warriors sont effectivement difficiles à négocier à domicile. Et les Suns l'ont donc appris à leurs dépens...

