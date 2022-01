Stephen Curry, SGA : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Chef Curry ne trouve plus la recette et les Warriors manquent un peu de saveur. Le break de mi-saison va faire du bien à Steph, en supposant qu’il puisse se reposer. Parce que là, la superstar des Warriors commence à montrer de sérieux signes de fatigue. Stephen Curry n’y est plus depuis quelques semaines.

Il est le seul à vraiment porter la balle, et encore plus en l’absence de Draymond Green. Forcément, ça use. Du coup, il est à la peine en attaque alors que les Californiens ont cruellement besoin de lui… et encore plus en l’absence de Green.

Inexistant ou presque contre les Bucks la nuit dernière (12 points à 4 sur 11), Curry tourne à 19,7 points, 34% aux tirs et 28% à trois-points sur les 7 derniers matches. Avec 4 défaites pour une équipe de Golden State qui avait perdu seulement 7 fois lors des 34 premières rencontres. Même en poussant à 15 matches, la maladresse du meneur est parlante avec 39% de réussite aux tirs et 34% à trois-points malgré un beau carton contre Memphis (46 points) sur la période. Il accuse sérieusement le coup.

Bobby Portis (Milwaukee Bucks)

Encore un match plein qui illustre sa saison. Bobby Portis s’affirme comme un titulaire indiscutable à Milwaukee en l’absence de Brook Lopez. L’intérieur fait un peu de tout : il est aux rebonds, en défense, il étire les lignes en attaque… Encore 20 points (8 sur 16 dont 4 sur 7 à trois-points) et 7 prises pour lui hier soir. Avec le meilleur différentiel de la partie : +27. Le tout en seulement 25 minutes. Le joueur de complément parfait autour de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton.

Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies)

Quand Ja Morant marque le pas, c’est Jaren Jackson Jr qui monte en puissance au meilleur moment. Le jeune intérieur est dans une bonne période offensivement. Il a par exemple une nouvelle fois atteint la barre des 20 points jeudi soir. Sa troisième performance de la sorte au cours des 4 dernières rencontres.

Du coup, il pointe à 20 unités, 46% aux tirs et 9 rebonds sur les 4 sorties en questions. Pour évidemment 4 victoires de Memphis, qui reste sur 11 succès de rang. En espérant pour les Grizzlies que JJJ continue sur sa lancée. En effet, c’est l’une des clés pour la franchise du Tennessee. Si elle veut faire mal en playoffs, le quatrième choix de la draft 2018 doit passer un cap et s’affirmer comme une menace sur les défenses adverses. C’est peut-être en bonne voie.

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

En l’absence de Kevin Durant et de Kyrie Irving, c’était lui le patron sur le terrain du Barclays Center. Le meneur du Thunder est passé à un petit caviar du triple-double : 33 points, 10 rebonds et 9 passes décisives. Avec surtout une victoire surprenante d’Oklahoma City à Brooklyn (130-108).

SGA a notamment pris le dessus sur un James Harden bien largué (7 sur 22 aux tirs). L’une des meilleures performances de la saison du jeune meneur canadien.

Jeff Green (Denver Nuggets)

N’importe quel type qui élève son niveau de jeu à Denver est le bienvenu. Parce que Nikola Jokic est souvent esseulé et contraint de se démerder pour maintenir les Nuggets à flot. Jeff Green lui a donné un coup de main en marquant 19 points la nuit dernière. 19 points à 9 sur 11 aux tirs.

