Stephen Curry et les anciens du vestiaire des Warriors voulaient voir Avery Bradley tenir un rôle important cette saison. Ce dernier vient d'être coupé.

Stephen Curry disait il n'y a pas longtemps qu'il avait voix au chapitre chez les Golden State Warriors et que ses dirigeants le consultaient pour chaque décision importante. Malheureusement pour le double MVP, le front office n'est pas toujours à l'écoute de sa volonté, ni de celle des autres cadres du groupe.

Selon The Athletic, Curry et Draymond Green, les leaders les plus vocaux des Warriors, seraient très déçus de ne pas avoir pu convaincre le GM Bob Myers de conserver Avery Bradley. L'ancien joueur des Boston Celtics a été coupé durant le weekend, alors que des rumeurs prêtaient l'intention à Steve Kerr de le titulariser en début de saison au poste 2 pour faciliter le comeback de Klay Thompson depuis le banc lorsque celui-ci sera apte.

Outre Klay Thompson, Golden State dispose, sur le poste 2, de Jordan Poole, du rookie Moses Moody et éventuellement de Damion Lee, le beau-frère de Stephen Curry. La présence de Bradley devait être une garantie défensive face aux plus grosses équipes et dans l'optique d'une saison au long cours en playoffs.

Ce choix de se passer d'Avery Bradley oblige Kerr à repenser la façon dont il abordera par exemple le premier match de la saison contre les Lakers. Si Andrew Wiggins est suffisamment en forme - ce qui n'est pas le cas à l'heure de ces lignes - ce sera à lui de s'occuper de LeBron James, à Draymond Green de tenir Anthony Davis et, probablement, à Jordan Poole de freiner Russell Westbrook.

En l'absence de Bradley ou en tout cas d'un défenseur de métier en attendant le retour de Klay Thompson, Stephen Curry ne pourra pas se contenter du minimum syndical lorsque l'équipe adverse aura deux extérieurs capables de scorer à profusion.