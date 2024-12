Stephen Curry, les Warriors « en chasse » pour l’associer à une star !

Avoir de la profondeur, c'est bien. Mais pour les Golden State Warriors, il s'agit presque d'un problème. Très profonds, les Californiens ont besoin d'une star supplémentaire pour l'associer à Stephen Curry.

A 36 ans, le meneur des Dubs reste performant, mais semble trop seul pour permettre à cette équipe de viser les sommets. Un constat visiblement réalisé par les dirigeants des Warriors. En effet, d'après les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, Golden State cherche activement une opportunité sur le marché pour attirer une star.

L'objectif ? Disposer d'un talent supplémentaire pour marquer des points. On le sait, l'été dernier, les Warriors ont deux pistes sérieuses pour remplir ce besoin : Paul George, qui a finalement quitté les Los Angeles Clippers pour les Philadelphia Sixers, et Lauri Markkanen, qui a prolongé au Utah Jazz.

Sur le papier, GS dispose des atouts pour réaliser un trade d'envergure. Mais encore faut-il trouver la bonne opportunité... Et actuellement, le marché paraît assez limité pour remplir les besoins identifiés par les Warriors.

En tout cas, en interne, les Warriors ont une mission claire : former un groupe assez compétitif pour permettre à Curry et Draymond Green de viser le titre NBA. On peut donc s'attendre à du mouvement...

