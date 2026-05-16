Stephon Castle est un crack et il l’a encore prouvé

Il y avait évidemment Victor Wembanyama, encore monumental dans cette série, mais le joueur qui symbolise peut-être le mieux le changement de dimension des San Antonio Spurs s’appelle Stephon Castle.

À seulement 21 ans, le sophomore a livré un match référence dans le Game 6 remporté 139-109 contre les Minnesota Timberwolves pour envoyer San Antonio en finale de conférence. Castle a terminé avec 32 points, 11 rebonds et 6 passes, en donnant pendant toute la rencontre l’impression d’être totalement en contrôle. Pendant plusieurs séquences, c’était même lui le patron offensif des Spurs.

Le plus impressionnant n’est pas seulement sa production. C’est la manière. Castle joue déjà avec le calme et la lecture d’un extérieur expérimenté. Il attaque quand il faut accélérer, ralentit le jeu quand l’équipe en a besoin et semble toujours faire le bon choix. Face à la pression défensive de Minnesota, il n’a quasiment jamais paniqué. Quand les Wolves montaient sur lui, il cassait la première ligne. Quand la défense se refermait, il trouvait le décalage. Et quand San Antonio avait besoin d’un gros panier, il répondait présent.

Le vrai test arrive

Depuis le début de ces playoffs, sa montée en puissance saute aux yeux. Après une saison rookie très prometteuse, Castle est déjà en train de franchir un autre palier. Son scoring progresse, son tir extérieur devient plus fiable et son impact défensif reste énorme sur plusieurs postes. Surtout, il dégage déjà une vraie personnalité de leader.

Et maintenant, le vrai test arrive.

Les Spurs vont retrouver le Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander en finale de conférence, probablement l’équipe défensivement la plus étouffante de toute la NBA aujourd’hui. La pression sur porteur, les aides agressives, l’activité des lignes arrière et la capacité du Thunder à transformer chaque erreur en transition vont forcément mettre Castle à l’épreuve.

C’est aussi ce qui rend cette série fascinante. Parce que Castle ne ressemble déjà plus vraiment à un jeune joueur qui découvre les playoffs. Il joue comme quelqu’un qui pense appartenir à ce niveau-là depuis longtemps. Face à l’intensité et à la discipline défensive d’OKC, on va maintenant voir jusqu’où cette maturité peut emmener San Antonio.