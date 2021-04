L’horreur : Sterling Brown agressé et victime de multiples blessures au visage

Les Houston Rockets se seraient passés de cette nouvelle épreuve au cours d’une saison déjà très marquée en termes d’adversité. Sterling Brown encore plus. Le jeune homme de 26 ans a été agressé par plusieurs individus à la sortie d’un bar dimanche soir, lors d’un déplacement à Miami. Ses coéquipiers y affrontaient le Heat, une rencontre qu’il n’a pas pu disputer en raison d’une blessure au genou. Tard dans la nuit, il a donc subi plusieurs lacérations au visage après une altercation. Il assure n’avoir jamais rencontré ses assaillants, ni avoir eu la moindre interaction avec eux avant qu’ils ne lui sautent dessus.

« Ça fait mal au cœur », confie son coach, Stephen Silas. « C’est l’un de nos gars, on tient à lui. Mais on est déjà rassuré qu’il aille bien et on attend de savoir ce qu’il s’est passé. »