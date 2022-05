Steve Kerr adore l’ambiance électrique avec le banc des Mavs

Depuis le début des Playoffs, le banc des Dallas Mavericks fait beaucoup parler. Avec des attitudes par toujours irréprochables, les Texans ont ainsi été sanctionnés à deux reprises. Et face aux Golden State Warriors de Steve Kerr, l'atmosphère est vraiment très chaude depuis le début des Finales de la Conférence Ouest.

Lors du Game 2, cette "ambiance" a créé quelques polémiques. Notamment en raison de la grosse pression du banc des Mavs. Mais aussi d'une action où Stephen Curry a perdu un ballon en donnant une passe... à Tim Hardaway Jr, blessé mais debout et habillé en blanc (comme le maillot des Warriors).

De son côté, Kerr a tenu à saluer ce contexte électrique. Cependant, le coach des Warriors a tout de même précisé une limite.

"Cela ne me dérange pas tant que cela n'interfère pas avec le jeu. Cela ne me dérange pas. J'aime le fait que le banc de Dallas soit énergique, qu'il parle beaucoup et qu'il soit à fond. Je pense que c'est ce que les fans veulent voir.

Ils veulent voir une équipe qui se soucie des autres et veulent voir de l'énergie et de l'alchimie. J'adore ça, mais quand ça interfère avec le jeu, c'est là que ça dépasse les bornes. Je pense que c'est la seule chose qui me préoccupe.

S'il y a une action qui... s'il y a une personne sur le terrain, une personne qui se lève pour réclamer le ballon, c'est un peu trop. Mais sinon, j'aime vraiment ça. Je pense que c'est génial", a précisé Steve Kerr face aux médias.