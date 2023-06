Steve Kerr critique “les joueurs qui se plaignent”, un tacle pour Poole et Kuminga ?

Steve Kerr était l'invité du dernier épisode du podcast de Draymond Green. Sans surprise, la discussion entre le coach des Golden State Warriors et son coach est intéressante, notamment lorsqu'elle évoque, même via une analogie, ce qui a fait défaut à l'équipe cette saison dans sa tentative de back to back.

Kerr a ainsi loué l'état d'esprit des joueurs du Miami Heat et il n'est pas difficile de voir à qui est destinée cette remarque. Jordan Poole et Jonathan Kuminga semblent assez clairement visés.

"A Miami, tous ces gars ne sont pas assis là à se plaindre de ne pas jouer. Ils ne pensent qu'à gagner. Tu le sais bien, on l'a vu avec les groupes qui nous ont permis d'être champions. Quand il y a une mentalité de champion, tous les gars sont dévoués et veulent gagner. Tout le monde se moque de ces choses-là.

Tu ne vois pas de gens dans le vestiaire qui se plaignent de ne pas jouer assez. C'est la magie d'un groupe qui veut gagner le titre. Tout le monde est tourné vers le même objectif et ça permet au coach de faire ses choix plus facilement. Tu le fais avec tes tripes et en fonction de qui joue le mieux", a déclaré Steve Kerr.

La grogne de joueurs comme Poole et Kuminga a été assez documentée durant la saison lorsque leur temps de jeu s'est réduit, généralement parce que leurs performances n'étaient pas au même niveau que la saison précédente. On peut du coup se demander si le prochain General Manager - on attend toujours le nom du remplaçant de Bob Myers - prendra ces critiques à peine voilées en compte et cherchera une porte de sortie aux plus jeunes membres du groupe.

