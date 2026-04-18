L'histoire entre les Golden State Warriors et Steve Kerr va-t-elle s'arrêter ? La nuit dernière, les Dubs ont été éliminés, lors du Play-in, par les Phoenix Suns (96-111). Et de son côté, le coach de GS a donc honoré la dernière année de son contrat actuel.

En marge de l'élimination de son équipe, Kerr a ainsi pris le temps, sur le bord du terrain, d'adresser un message fort à ses deux vétérans, Stephen Curry et Draymond Green. "Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je vous aime jusqu'à la mort", a-t-il lancé sur des images captées par Prime Vidéo.

En conférence de presse dans la foulée, l'entraîneur californien n'a pas échappé aux questions sur son avenir.

"Ça pourrait encore durer. Ou peut-être pas. Nous allons discuter de l’avenir des Warriors et des plans pour l’intersaison. Et nous prendrons ensemble une décision quant à la suite des événements. Je ne sais pas ce qui va se passer. J’adore toujours entraîner.

Mais je comprends. Ces postes ont tous une date d’expiration. Il y a une période de succès, et quand celle-ci prend fin, il est parfois temps de faire place à du sang neuf, à de nouvelles idées. Et si c'est le cas, je ne serai que reconnaissant d'avoir eu l'opportunité la plus incroyable qui soit : entraîner cette franchise, devant nos fans de la Baie, et entraîner Steph Curry, Dray et toute l'équipe.

Cela fait partie de l'équation : je ne veux pas abandonner Steph. Je ne vais certainement pas partir entraîner ailleurs en NBA l'année prochaine… Je n'abandonnerais jamais Steph, mais tout doit être correctement aligné. Ce sont des discussions nécessaires", a commenté Steve Kerr.

Il existe bel et bien un doute sur le futur de Steve Kerr aux Warriors. La réponse devrait tomber dans "une semaine ou deux"...

🎙️ Steve Kerr est-il un génie du coaching ?