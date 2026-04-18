Les résultats de la nuit en NBA, celle de Paolo Banchero

Hornets @ Magic : 90-121

Warriors @ Suns : 96-111

Paolo Banchero et le Magic se reprennent

Paolo Banchero et l'Orlando Magic ont réagi ! Après la défaite contre les Philadelphia Sixers (97-109), la franchise floridienne a validé son billet en Playoffs en prenant le meilleur sur les Charlotte Hornets (121-90).

Et sur ce match de la dernière chance, le Magic a survolé les débats. Avec une défense de nouveau étouffante, Orlando a rapidement pris le contrôle de la partie. Si LaMelo Ball (23 points, 5 passes décisives) n'a pas démérité pour trouver des solutions, il a été bien trop seul.

Miles Bridges (15 points), Brandon Miller (14 points) ou encore Kon Knueppel (11 points) ont tous été limités. Même Moussa Diabaté (2 points, 8 rebonds) a eu un apport réduit en 18 minutes. A l'inverse, le Magic a pu se reposer sur la belle copie de Banchero.

Maladroit et imprécis ces dernières semaines, l'intérieur a été bien plus solide sur ce match : 25 points (à 9/17), 6 passes décisives et 5 rebonds. Pour l'épauler, Franz Wagner (18 points, 7 rebonds, 6 passes décisives) et Wendell Carter Jr (16 points) ont répondu présents.

Et Orlando, malgré un Desmond Bane (13 points) maladroit (4/14), avait déjà réussi à prendre 25 points d'avance à la pause ! Il n'y a donc eu aucun suspense, malgré la combativité de Ball. Au premier tour des Playoffs, le Magic va ainsi croiser la route des Detroit Pistons à partir de lundi !

Paolo Banchero highlights vs. CHA: 25 PTS

5 REB

6 AST

9-17 FG

+17 +/- pic.twitter.com/04Hm4qL7Nj — Orlando Magic (@OrlandoMagic) April 18, 2026

Les Suns sortent les Warriors avec un bon Green

La fin d'un cycle ? Il s'agit en tout cas d'une fin de saison pour les Golden State Warriors ! A l'extérieur, les Californiens ont subi la loi des Phoenix Suns (96-111). Dès le premier quart-temps, les Suns se sont montrés agressifs dans le sillage d'un bon Jalen Green (36 points).

Avec 18 points de retard, les Warriors ont dû courir après le score. Et même si Brandin Podziemski (23 points) et De'Anthony Melton (16 points) ont été combattifs pour recoller, Stephen Curry (17 points à 4/16 aux tirs) n'a pas réussi à sortir le grand jeu pour qualifier son équipe.

En face, Phoenix a profité des déboires offensifs de GS pour accélérer. Green a fait le show, mais a aussi pu compter sur les apports de Devin Booker (20 points, 8 passes décisives) et de Jordan Goodwin (19 points, 9 rebonds).

Avec des Warriors condamnés par des échecs à longue distance, les Suns ont validé une qualification logique pour les Playoffs. Avec un premier tour (terrifiant) à venir contre l'Oklahoma City Thunder dès dimanche.

Trop vieux, vraiment ? Les Warriors ont répondu avec leurs anciens