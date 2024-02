Les Golden State Warriors ont décidé de maintenir leur confiance en Steve Kerr. Initialement en fin de contrat au terme de la saison, l'entraîneur a été prolongé pour 53 millions de dollars sur deux ans. Il est ainsi devenu le coach le mieux payé de l'histoire de la NBA.

De cette manière, les Dubs sont assurés de pouvoir compter sur Kerr jusqu'au terme du bail actuel de la star, Stephen Curry. Et de son côté, l'homme de 58 ans n'a jamais douté par rapport à son avenir.

Avec la volonté de rester aux Warriors, il n'envisageait pas un autre dénouement.

"Oui, je me suis senti très à l'aise pour une prolongation de deux ans. Joe Lacob s'est également senti à l'aise. Nous sommes dans une situation unique où nous avons une ère qui s'achève et une autre qui arrive.

Nous essayons de les faire fusionner et d'en tirer le meilleur parti cette année et l'année prochaine. Continuons sur notre lancée pendant encore deux ans, puis réévaluons la situation. Les négociations ? Ces choses-là prennent toujours du temps.

Je savais que je voulais revenir. Joe m'a clairement fait comprendre qu'il voulait que je revienne. Nous avons trouvé une solution et je ne peux pas être plus enthousiaste. Cette saison, je me suis bien amusé. J'ai vraiment apprécié l'aventure, même si nous avons perdu des matches très serrés.

J'ai vraiment aimé entraîner ce groupe. C'était une saison passionnante, un défi, mais très agréable", a assuré Steve Kerr devant les médias.

Considéré comme l'un des meilleurs coachs de la Ligue, Steve Kerr va pouvoir ainsi pleinement se concentrer sur la remontée de Golden State à l'Ouest.

Steve Kerr, une prolongation record aux Warriors !