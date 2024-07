La Team USA secouée par Steve Kerr avant les JO !

Malgré un tournoi particulièrement relevé, les Américains, avec une véritable armada, s'avancent comme les favoris des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cependant, la préparation de la Team USA l'a prouvé : les hommes de Steve Kerr ne sont pas intouchables.

Sans perdre, cette équipe a eu quelques frayeurs, notamment contre le Soudan du Sud (101-100) ou l'Allemagne (92-88). Et de son côté, le sélectionneur américain a remarqué des lacunes inacceptables dans le jeu des siens.

Lors d'une séance vidéo musclée, Kerr a ainsi bougé ses joueurs concernant un problème constant : un manque d'intensité.

"Aujourd'hui, la journée a été consacrée à une chose : faire un rappel. C'est le moment désormais. Nous sommes ici (en France, ndlr). Nous ne pouvons plus laisser les équipes nous surpasser en termes d'efforts et d'énergie.

C'était le cas contre l'Allemagne ou le Soudan du Sud. Cela fait littéralement six matches et, en regardant les vidéos, on voit que nous trottinons pendant certaines possessions. Nous n'étions pas agressifs sur la protection des rebonds.

Il est donc temps. Il est temps de se concentrer sur ce point", a insisté Steve Kerr au micro d'ESPN.

Avec le développement du basket mondial, les Américains n'ont plus la même marge. Et la Team USA va devoir répondre, dans l'intensité, pour éviter une mauvaise surprise.

