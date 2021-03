Steve Nash a beau éviter les réseaux sociaux et les plateaux TV, il est encore obligé de répondre aux questions de la presse tous les jours de matches. C'est dans ce contexte, face aux médias, qu'il a réalisé à quel point la politique de recrutement de ses Brooklyn Nets était impopulaire. Les arrivées de Blake Griffin et LaMarcus Aldridge ont fait de "BK" l'équipe la plus critiquée de la ligue.

Rien n'est figé dans une équipe et tant que tu peux essayer de monter la meilleure équipe possible, tu dois le faire. Puis cette équipe doit réussir à se connaître, à développer une cohésion, une compréhension et une alchimie. On espère avoir toutes ces pièces et que tout se jouera sur la rigueur de notre travail".

Nash sait ce que c'est de jouer dans une équipe constellée de stars, puisqu'il avait rejoint les Lakers en 2012 avec Kobe Bryant, Pau Gasol, Dwight Howard et Metta World Peace. Avec l'échec retentissant que l'on connait...

Steve Nash discusses the outside views of the Brooklyn Nets and how he can speak from experience from his time with the Lakers:

"It's not like we did anything illegal, I don't know what we're supposed to do - not try to add to our roster and just sit pat?" pic.twitter.com/irvV3bgRZw

— Nets Videos (@SNYNets) March 29, 2021