Steven Adams a une chambre et un lit complètement improbables

Steven Adams est un original et c'est pour ça qu'il est l'un des joueurs préférés de la rédaction de BasketSession/Reverse. Bon, en particulier de Théo, qui rêve d'avoir une tignasse comme celle du Néo-Zélandais, et de Shaï, qui aimerait copiner avec lui pour qu'il lui fasse visiter les décors du tournage du Seigneur des Anneaux, mais ça ne change rien. Entre son régime alimentaire ogresque, sa capacité à déplacer d'autres êtres humains sans violence comme s'ils étaient des plots sur un terrain de basket ou son sens exceptionnel du rebond, Adams est un vrai personnage de la ligue.

Parfois, ce côté original semble quand même être poussé un poil trop loin pour son propre bien. L'intérieur des Houston Rockets, qui s'est blessé à la cheville cette semaine, a fait faire un petit tour de sa maison et de sa chambre à Kiwi Hoops. On est très loin du grand luxe que s'offrent la majorité des joueurs NBA.

Steven Adams est à Houston depuis 3 ans, mais dans sa chambre on trouve un ordinateur avec un clavier Jujutsu Kaizen, de quoi jouer à Overwatch avec son frère en Nouvelle-Zélande pendant qu'il lui raconte son activité" à la ferme, trois guitares avec un petit ampli et... un matelas au sol. L'ancien joueur d'Oklahoma City et Memphis dort dans un duvet, sans sommier ni lit traditionnel, parce que c'est apparemment "mieux pour son dos".

On n'est pas du tout experts en sommeil, mais dormir au sol quand on fait 2,11m et à 33 ans, même pour un athlète de haut niveau, est-ce que c'est vraiment le mieux pour la récupération ? Et en déplacement ? Est-ce que Steven Adams met le matelas de sa chambre d'hôtel par terre ? Et dans l'avion ? Est-ce qu'il se pose en plein milieu de l'allée ? Tellement de questions...